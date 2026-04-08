Filha da Kelly Key detalha estado de saúde do padrasto após AVC - (crédito: Reprodução/Instagram)

Suzanna Freitas, influenciadora e filha de Kelly Key, recorreu às redes sociais, na noite de terça-feira (7), para atualizar o estado de saúde de Mico Freitas, seu padrasto, mas quem considera como pai.

O empresário sofreu um AVC isquêmico na manhã de segunda-feira (6), mas, segundo ela, apresenta evolução positiva.

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Ao comentar o quadro, Suzanna reforçou que a situação está sob controle e sem consequências mais graves até o momento, apesar de uma leve limitação motora.

"O meu pai na segunda-feira de manhã teve um AVC. Mas ele está bem, estável e sem sequelas graves, assim, dentro da medida do possível. Ele está apenas com uma leve dificuldade de fazer esses movimentos com a mão esquerda. Mas ele está super bem", afirmou.

Ela também explicou que não conseguiu viajar para acompanhar o familiar neste momento, já que está no Brasil ao lado do irmão, Vitor Freitas.

"A gente não foi passar a Páscoa com eles em Portugal, mas a minha família está toda lá. Eu e Vitor [irmão] estamos aqui na correria de trabalho e da faculdade dele, e a gente tem falado com ele [Mico] e com a nossa família o tempo [...] Nos bastidores estamos participando muito do que está acontecendo".

Apesar da recuperação considerada satisfatória, Suzanna contou que Mico não está confortável com a internação e aguarda novos exames.

"Estou passando aqui para tranquilizar vocês realmente, dizendo que ele está bem. Ele só está mega chateado porque não quer ficar no hospital. E eu entendo porque realmente é muito chato, mas está tomando medicação e esperando porque precisa fazer uma bateria de exames. Alguns ele já até havia feito, por isso que a gente estranhou tanto, porque ele é uma pessoa saudável. Mas o que tiver que ser feito, a gente vai fazer. O importante é que ele está bem e sem sequelas graves também".

Na publicação, a influenciadora ainda agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos seguidores.

"Mais uma vez passando para agradecer vocês por todo carinho comigo, com a minha família e meu pai. Por todas as orações. Vocês são incríveis. De verdade mesmo. E é isso, galera. Em breve minha mãe vai atualizar vocês também, de como está o estado de saúde dele. Eu também, dentro da medida do possível. Ela que está lá com ele vai conseguir informar vocês melhor".

Mais cedo, Kelly Key já havia se pronunciado sobre o episódio, detalhando como os primeiros sinais surgiram de forma repentina, com alterações na fala e dificuldade de coordenação motora do lado esquerdo do corpo.

Segundo a artista, o atendimento ágil foi decisivo para a evolução do quadro.

Inicialmente socorrido em Angola, onde vive com a família, Mico foi posteriormente transferido para Lisboa, em Portugal, onde segue internado em uma unidade especializada.