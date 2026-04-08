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Carolina Dieckmmann anuncia afastamento da TV e revela motivo

Atriz contou a novidade em conversa com fãs nas redes sociais

Carolina Dieckmmann anuncia pausa na carreira na TV e revela motivo - (crédito: InstagramTV Globo)
Carolina Dieckmmann anuncia pausa na carreira na TV e revela motivo - (crédito: InstagramTV Globo)

Durante uma conversa com seguidores nas redes sociais, Carolina Dieckmann revelou que deve dar uma pausa nas novelas ao longo de 2026.

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A declaração foi feita na noite de terça-feira (7), por meio dos Stories do Instagram, ao responder a curiosidade de um fã sobre seu retorno à TV.

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Sem confirmar novos trabalhos no formato, a atriz indicou que pretende direcionar seu tempo para outros projetos.

"Sabe que eu acho que, esse ano, eu não vou fazer novela? Acho que esse ano, eu não vou fazer novela, não. Nesse ano, eu vou fazer outras coisas e acho que vocês vão gostar, mas novela acho que não vai dar tempo", afirmou.

A decisão marca um intervalo após sua participação no remake de Vale Tudo, exibido em 2025, no qual deu vida à personagem Leila.

Paralelamente à televisão, Carolina também esteve envolvida com o cinema recentemente, protagonizando o longa "(Des)controle", que discute temas como dependência alcoólica e reabilitação.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 08/04/2026 11:42
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