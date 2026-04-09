Ex-marido de Ivete Sangalo desabafa sobre separação: 'Absurdo

Em entrevista ao podcast “Fala Papah”, exibido nesta quarta-feira (8), o nutricionista Daniel Cady comentou pela primeira vez o fim de seu casamento com Ivete Sangalo.

A relação, que durou 18 anos, chegou ao fim em novembro de 2025. Ele é pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.

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Ao revisitar a história ao lado da artista, Daniel ressaltou os aprendizados acumulados ao longo dos anos e a importância da experiência como pai.

"Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso pra mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos."

Na entrevista, o nutricionista também refletiu sobre o momento atual de vida, marcado pela chegada aos 40 anos.

Segundo ele, essa fase trouxe maior clareza em relação aos objetivos pessoais e profissionais.

"Agora, com 40 anos, me veio muita clareza do meu propósito, das coisas que eu quero fazer, para onde eu quero ir. Está tudo muito claro para mim", afirmou.



