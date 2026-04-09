Ex-marido de Ivete Sangalo desabafa sobre separação: 'Absurdo

Ao revisitar a história ao lado da artista, Daniel ressaltou os aprendizados acumulados ao longo dos anos e a importância da experiência como pai.
"Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso pra mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos."
Na entrevista, o nutricionista também refletiu sobre o momento atual de vida, marcado pela chegada aos 40 anos.
Segundo ele, essa fase trouxe maior clareza em relação aos objetivos pessoais e profissionais.
"Agora, com 40 anos, me veio muita clareza do meu propósito, das coisas que eu quero fazer, para onde eu quero ir. Está tudo muito claro para mim", afirmou.