BBB 26: Gloria Groove leva advertência da produção após gerar 'caos' na casa

A madrugada desta quinta-feira (9) no “BBB 26” foi marcada por momentos de descontração com a presença de Gloria Groove, que comandou o show da festa dedicada ao top 7 e animou os participantes com sucessos da carreira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após subir ao palco, a artista aproveitou para explorar a casa mais vigiada do país e entrou de vez no clima do reality.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o passeio, visitou os quartos, passou pelo confessionário e até improvisou um depoimento no estilo de Maxiane, além de relembrar momentos icônicos do programa, como os votos de Ivy em Babu.
A interação rendeu até advertências da produção. A primeira aconteceu quando Gloria iniciou uma brincadeira com os brothers, promovendo uma guerra de travesseiros.
"Atenção, Gloria Groove. Atenção, comportem-se", anunciou a voz da produção, arrancando risadas dos participantes. "Você está vivendo toda a experiência dos BBBs", comentou Jordana.
Em seguida, a cantora voltou a ser chamada a atenção ao entrar com bebida dentro da casa, o que resultou na perda simbólica de 50 estalecas.
Entrando na brincadeira, ela reagiu com bom humor: "Prô, eu tenho como me defender, eu tenho como me explicar, eu juro!".
????Gloria Groove conhecendo a casa. #BBB26 pic.twitter.com/aOYxx72xZW— Dantas (@Dantinhas) April 9, 2026
????"Atenção, Gloria Groove! Menos 50 estalecas! Proibido entrar com copo dentro da casa!" #BBB26 pic.twitter.com/GTUcxunt9w— Central Reality (@centralreality) April 9, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-marido de Ivete Sangalo desabafa sobre separação: 'Absurdo
- Mariana Morais Carolina Dieckmmann anuncia afastamento da TV e revela motivo
- Mariana Morais Filha da Kelly Key detalha estado de saúde do padrasto após AVC
- Mariana Morais Longe da família, jornalista da Globo revela motivo de não morar no Brasil
- Mariana Morais Maíra Cardi expõe diagnóstico de doença da filha caçula: 'Carne viva'
- Mariana Morais Harmonização íntima ganha força entre famosas e impulsiona busca por bem-estar e autoestima