BBB 26: Gloria Groove leva advertência da produção após gerar 'caos' na casa

BBB 26: Glória Groove leva advertência da produção após gerar 'caos' na casa - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A madrugada desta quinta-feira (9) no “BBB 26” foi marcada por momentos de descontração com a presença de Gloria Groove, que comandou o show da festa dedicada ao top 7 e animou os participantes com sucessos da carreira.

Após subir ao palco, a artista aproveitou para explorar a casa mais vigiada do país e entrou de vez no clima do reality.

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Durante o passeio, visitou os quartos, passou pelo confessionário e até improvisou um depoimento no estilo de Maxiane, além de relembrar momentos icônicos do programa, como os votos de Ivy em Babu.

A interação rendeu até advertências da produção. A primeira aconteceu quando Gloria iniciou uma brincadeira com os brothers, promovendo uma guerra de travesseiros.

"Atenção, Gloria Groove. Atenção, comportem-se", anunciou a voz da produção, arrancando risadas dos participantes. "Você está vivendo toda a experiência dos BBBs", comentou Jordana.

Em seguida, a cantora voltou a ser chamada a atenção ao entrar com bebida dentro da casa, o que resultou na perda simbólica de 50 estalecas.

Entrando na brincadeira, ela reagiu com bom humor: "Prô, eu tenho como me defender, eu tenho como me explicar, eu juro!".