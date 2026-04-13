BBB 26: Enquete aponta eliminação de queridinha da temporada no 16º Paredão

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss levaram a pior neste domingo (12) e agora disputam a preferência do público no 16º Paredão do "BBB 26".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo a parcial divulgada pelo portal Votalhada, o cenário é desfavorável para uma das participantes mais populares da edição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A sister, que ganhou projeção nacional e virou meme com frases como "vou fazer uma panquequinha de banana", aparece em desvantagem na preferência do público.
De acordo com os números, Gabriela lidera a rejeição, concentrando 60% dos votos para eliminação. Na sequência, surge Juliano Floss, com 31%, enquanto Ana Paula registra apenas 8%.
O resultado oficial será anunciado na próxima terça-feira (14) ao vivo na TV Globo.
Como foi formado o 16º Paredão:
Indicação do Líder (Jordana): Ana Paula
Indicação da dinâmica do poder (Jordana): Juliano Floss
Indicação por votação da casa: Gabriela
Saiba Mais
- Mariana Morais Dia do Humorista: Titela transforma o cotidiano em riso e lota plateias pelo país
- Mariana Morais Chaiany faz revelação após rumores de romance com Babu Santana
- Mariana Morais BBB 26: Prova do Anjo terá dinâmica com parentes de participantes
- Mariana Morais Virginia Fonseca reclama de 'trabalho' na web e público não perdoa
- Mariana Morais Anitta é interrogada sobre Shakira e acaba xingando fã
- Mariana Morais Luiz Otávio Mesquita anuncia término e expõe 'podres' de Duda Wedling