BBB 26: Enquete aponta eliminação de queridinha da temporada no 16º Paredão - (crédito: TV Globo)

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss levaram a pior neste domingo (12) e agora disputam a preferência do público no 16º Paredão do "BBB 26".

Segundo a parcial divulgada pelo portal Votalhada, o cenário é desfavorável para uma das participantes mais populares da edição.

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A sister, que ganhou projeção nacional e virou meme com frases como "vou fazer uma panquequinha de banana", aparece em desvantagem na preferência do público.

De acordo com os números, Gabriela lidera a rejeição, concentrando 60% dos votos para eliminação. Na sequência, surge Juliano Floss, com 31%, enquanto Ana Paula registra apenas 8%.

O resultado oficial será anunciado na próxima terça-feira (14) ao vivo na TV Globo.

Como foi formado o 16º Paredão:

Indicação do Líder (Jordana): Ana Paula

Indicação da dinâmica do poder (Jordana): Juliano Floss

Indicação por votação da casa: Gabriela