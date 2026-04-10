Virginia Fonseca reclama de 'trabalho' na web e público não perdoa

A influenciadora Virginia Fonseca virou alvo de críticas nas redes sociais após comentar sobre um hábito em suas postagens no Instagram, na última quinta-feira (9).

A declaração acabou gerando repercussão, principalmente depois que ela decidiu consultar os seguidores sobre o tema.

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Durante uma sequência de stories, Virginia explicou que considera trabalhoso incluir o fuso horário e as bandeiras dos países sempre que está fora do Brasil.

Diante disso, cogitou abandonar a prática e quis saber a opinião do público.

"Pra mim, uma das melhores coisas quando eu chego no Brasil é que não preciso colocar horário do Brasil quando chego em outro país e nem bandeiras. É muito mais fácil", afirmou.

Na sequência, detalhou o processo que costuma seguir ao publicar conteúdos durante viagens internacionais.

"Quando eu tô em outro país tenho que pegar o horário do outro país, colocar a bandeira, pegar e fazer a matemática pra ver quantas horas é no Brasil, trocar a fonte, colocar a bandeira do Brasil e ainda escrever na tela. Eu tô pensando seriamente em parar", completou.

A influenciadora então abriu uma enquete, oferecendo duas opções: interromper o costume ou manter o formato atual das postagens.

A iniciativa, no entanto, não foi bem recebida por parte dos internautas, especialmente no X (antigo Twitter), onde surgiram diversas críticas e comentários irônicos.

"Eu aqui do trem lotado totalmente emocionada com a vida sofrida da diva", escreveu um perfil.

Outro usuário ironizou: "Nunca que eu queria esse trabalho, imagina, prefiro me humilhar no atendimento ao público".

Também houve quem minimizasse a questão levantada pela influenciadora. "Eu queria estar com esse tipo de problema na vida, ter que adicionar bandeira na hora de postar", disse um terceiro.

Já outro comentário foi mais direto: "Além de fútil é burra. A pessoa tem que ser muito sem noção pra achar isso um grande trabalho".