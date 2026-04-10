BBB 26: Prova do Anjo terá dinâmica com parentes de participantes - (crédito: TV Globo)

Uma novidade promete mexer com os sentimentos dos participantes do "BBB 26" nesta sexta-feira (10).

A tradicional Prova do Anjo ganhará um formato diferente e, desta vez, incluirá um reencontro especial entre os confinados e pessoas importantes de suas vidas fora da casa.

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O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo de quinta-feira (9).

Segundo ele, além da já conhecida imunidade, o vencedor da dinâmica terá direito a um benefício inédito na temporada: o contato físico com alguém querido.

A expectativa é de que familiares e amigos participem da ação, já que alguns deles deram pistas de deslocamento recente ao Rio de Janeiro para um compromisso mantido em sigilo, como foi o caso da irmã de Ana Paula, que levantou suspeitas entre os fãs do programa.

"Amanhã tem formação de Paredão e uma Prova do Anjo que promete muita emoção! O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter contato físico com um pessoa muito querida", anunciou o apresentador.

Ele ainda destacou o impacto emocional da dinâmica após semanas de isolamento.

"Imagine isso, depois de quase 90 dias confinados eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais", completou.