Luiz Otávio Mesquita anuncia término e expõe 'podres' de Duda Wedling

O fim do relacionamento entre Luiz Otávio Mesquita e Duda Wendling segue repercutindo nas redes sociais.

Após a jovem afirmar, em entrevista, que o ex-namorado criticava suas roupas e preferências musicais, ele decidiu se pronunciar publicamente e apresentar sua versão dos fatos.

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Em um vídeo publicado no TikTok, Luiz Otávio negou qualquer intenção de alimentar polêmicas e disse que apenas queria esclarecer a situação.

“Estou fazendo esse vídeo, não pra gerar burburinho, hate nem nada. Estou vindo aqui, numa boa, pra esclarecer os pontos e vocês tirem as conclusões de vocês“, declarou no início.

Ao relembrar o início da relação, que começou durante o confinamento em um reality rural, ele destacou que o convívio fora do programa revelou diferenças naturais entre os dois.

“Na Fazenda, a gente não tinha como saber exatamente todos os gostos musicais da pessoa, o que gosta e não gosta de fazer. Todo relacionamento tem as dificuldades, as coisas boas”, afirmou.

Em seguida, reforçou os momentos positivos que viveu com a ex-companheira: “A gente começou a ter muitos momentos bons, vivi muitos momentos legais com ela, cada vez eu ficava mais encantado pela mulher que ela é. Mais feliz por estar perto dela, acompanhar e conseguir ajudar”.

O influenciador também comentou sobre as críticas envolvendo o gosto musical da ex. Segundo ele, apesar das diferenças, houve tentativas de adaptação.

“Obviamente, no meio do processo, você descobre que a pessoa gosta de coisas diferentes. Tudo bem, relacionamento é isso, aprender a ceder em alguns pontos. Um deles que ela citou foi a questão da música: sempre gostou de funk, trap. Eu fiz vários vídeos com ela ouvindo funk e trap”, disse.

Ainda assim, pontuou que havia situações específicas em que preferia evitar determinados conteúdos:

“Quando a gente faz uma viagem com a família, com a mãe, irmãzinha mais nova, avó, não vou querer ouvir músicas de apologia. E isso não significa que estou sendo controlador ou abusivo. Simplesmente, significa que no meu carro, naquele momento, com aquelas pessoas, eu não quero que ela escute esse tipo de música. Eu não quero escutar e não quero que as pessoas escutem”.

Balada sozinha

Outro ponto abordado foi um episódio envolvendo saídas noturnas durante uma viagem ao Rio de Janeiro. De acordo com Luiz Otávio, a decisão de Duda de ir a uma balada gerou desconforto.

“Ela foi, me mandou vídeo, mas confesso que isso me gerou muita insegurança. Foi muito difícil pra mim. Em casa, fiquei preocupado se ela estava bem, se estava bebendo”, contou.

Ele relatou ainda que, no dia seguinte, a então namorada quis ir a outra festa, o que intensificou o desgaste entre os dois.

“No dia seguinte, ela disse que tinha uma festa a duas horas do Rio de Janeiro e que iria com uma amiga, que tinha acabado de terminar com o namorado. Eu falei ‘Duda, ontem você já foi, não tem necessidade de ir pra mais uma festa. Isso vai desgastar a gente, não é legal’. Ela bateu o pé, falou que ia e ponto final”, relembrou.

Diante da situação, afirmou ter imposto um limite: “Nesse dia, me senti muito mal, a gente brigou. Eu falei ‘bom, se você for, eu não quero mais namorar, acho que não está legal, você não me escuta’. Ela foi”.

No desabafo, o influenciador também mencionou a insegurança gerada durante a noite, após receber mensagens da ex relatando investidas de terceiros.

“E nisso a gente fica pensando: ‘Será que é certo eu agir dessa forma, proibir ou falar que não quero que ela vá? Ela tem só 19 anos, vai ver que quer só curtir com a amiga’. Nesse meio tempo, ela me mandou mensagem e falou ‘tem um cara chato dando em cima de mim’ e isso começou a me gerar um monte de coisas na cabeça. Uma angústia, sensação ruim. Falei ‘vai embora'”, disse.

Em seguida, relatou novos acontecimentos da madrugada: “[Ela disse] ‘mas minha amiga não quer ir’. Fui dormir, isso já era 4h da manhã. Quando acordei, ela mandou uma mensagem dizendo que o pneu do carro tinha furado, que elas estavam no meio do nada e estavam num perrengue danado”.

O término ganhou novos contornos após, segundo ele, Duda pedir um tempo e ser vista em outra festa no dia seguinte.

“Ela me mandou uma mensagem falando que queria dar um tempo, que os amigos a tinham chamado para mais uma balada e que ela estava se sentindo presa. Continuei minha vida e, no dia seguinte, acordo com um monte de gente falando que viu a Duda na balada, sem aliança e o vídeo no carro que batia com o desse ex-ficante dela”, afirmou.

Para Luiz Otávio, a situação indicou falta de sinceridade: “Vi que ela mentiu pra mim, que ela estava mentindo pras pessoas e tirei minhas próprias conclusões daquele cenário. Eu, em respeito a todas as coisas boas que vivi com a Duda, jamais, no mesmo dia que terminei um relacionamento, iria para uma balada e faria o que ela fez”.

Apesar das críticas, ele finalizou o relato adotando um tom conciliador. “Ela tem o direito total de fazer o que ela quiser da vida dela, gente. Isso me deixou chateado e é um direito meu. E tudo bem. Por isso postei. Amo muito a Duda, queria que as coisas tivessem sido diferentes. Não tenho nada a esconder”, concluiu.