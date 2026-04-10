Chaiany faz revelação após rumores de romance com Babu Santana

Eliminada do "BBB 26", a goiana Chaiany abriu o jogo sobre sua trajetória no confinamento e comentou rumores envolvendo sua vida pessoal.

Em entrevista concedida à coluna Play, do jornal O Globo, nesta quinta-feira (9), ela esclareceu especulações sobre um possível romance com Babu Santana e relembrou um momento de intimidade com Marciele.

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Ao falar sobre a relação com Babu, Chaiany foi categórica ao descartar qualquer envolvimento além da amizade.

“Minha admiração pelo Babu foi só como pessoa, não teve nada a ver com romance. Está repreendido”, afirmou, ressaltando que os dois mantinham apenas uma aliança estratégica no jogo.

Por outro lado, a ex-sister confirmou que viveu uma situação diferente com Marciele durante o reality.

Segundo ela, houve troca de carinho entre as duas em um momento específico da convivência.

“Mas, com a Marciele, eu gostei dela. Ela me beijou. Aconteceu. Ela cutucou, agora que aguente (risos). Eu já tinha ficado com mulheres aqui fora, antes do programa”, revelou.