Anitta é interrogada sobre Shakira e acaba xingando fã

Anitta reagiu de forma direta a um seguidor que voltou a questionar a ausência de Shakira no clipe de “Choka Choka”, parceria recente entre as duas artistas.

Mesmo após já ter explicado anteriormente os motivos pelos quais a colombiana não participou das gravações, Anitta foi novamente abordada sobre o assunto nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um internauta demonstrou insatisfação com a situação: "Mulher, o que custava fazer um clipe com a Shakira? É um feat com a Shakira!".

Sem rodeios, a brasileira respondeu de forma irritada e criticou a insistência.

"Você é burro, menino? Não é sobre custar, não. Eu mandei um áudio lá no canal, você não escutou o áudio não? Pois vai lá escutar, que eu detesto me repetir. Eu vou ter que repetir tudo de novo? Eu tenho pavor", rebateu.

Na sequência, a artista reforçou que a ausência não dependeu de falta de interesse.

"É, enfim, como é que eu não ia querer, né? Infelizmente, ainda não tenho um controle assim do tempo, tem coisa que, como ser humano, a gente ainda não consegue fazer, mas a gente está tentando. É, se Deus quiser, rolará. Agora tu vê, ainda bem que eu estou muito equilibrada. Quase saiu um desequilíbrio aqui", concluiu.