BBB 26: Marciele pede eliminação de Jordana após descobrir falsidade e traição

O que antes era parceria dentro do "BBB 26" acabou se transformando em mágoa e rompimento.
A relação entre Jordana Morais e Marciele Albuquerque desandou de vez após a saída a cunhã-poranga do programa.
Eliminada no último domingo (12), Marciele reagiu com indignação ao assistir, no “Bate-Papo BBB”, a uma sequência de comentários feitos por Jordana durante o confinamento.
As falas incluíam críticas ao comportamento de Marciele no jogo e até observações sobre sua alimentação, o que intensificou o clima de decepção.
Diante do que viu, a ex-participante não poupou palavras e deixou claro que não pretende retomar o vínculo fora da casa.
“Jordana, eu vi tudo o que você falou sobre mim. Eu não alcancei a sua expectativa, graças a Deus. Eu não quero ser sua amiga! E espero que você tenha gostado do beijo do Jonas! Passou pela minha boca, aí foi na tua e não vai sair disso”, disse Marciele.
Além do desabafo, a ex-BBB também afirmou que torce para que a ex-aliada seja a próxima eliminada da disputa.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Enquete aponta eliminação de queridinha da temporada no 16º Paredão
- Mariana Morais Dia do Humorista: Titela transforma o cotidiano em riso e lota plateias pelo país
- Mariana Morais Chaiany faz revelação após rumores de romance com Babu Santana
- Mariana Morais BBB 26: Prova do Anjo terá dinâmica com parentes de participantes
- Mariana Morais Virginia Fonseca reclama de 'trabalho' na web e público não perdoa
- Mariana Morais Anitta é interrogada sobre Shakira e acaba xingando fã