Toni Garrido sofre acidente e quebra dedos de policial militar no Rio

Um episódio envolvendo o ator e cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, terminou com um policial ferido na noite de sábado (11), na região da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro.

De acordo com informações oficiais, a ocorrência foi registrada na Rua dos Arcos após o veículo conduzido pelo artista acessar um trecho da Avenida Mem de Sá na contramão.

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Durante a tentativa de abordagem por agentes do programa Segurança Presente, um policial militar teve o pé atingido, sofrendo fratura em dois dedos.

A Secretaria de Governo, responsável pela operação, informou que "durante baseamento preventivo, a equipe identificou um veículo trafegando na contramão em direção à Fundição Progresso. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor não obedeceu às ordens da equipe e atingiu um dos agentes".

Relatos apontam que, no momento da ocorrência, o carro chegou a permanecer sobre o pé direito do agente por cerca de um minuto, enquanto os policiais solicitavam que o motorista recuasse o veículo.

O caso foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o cantor prestou depoimento após o registro da ocorrência.

Ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e liberado. Já o agente ferido passou por exame de corpo de delito.

O policial recebeu atendimento no Hospital Central da Polícia Militar, foi medicado e liberado em seguida.

A assessoria do cantor também divulgou um posicionamento oficial sobre o ocorrido:

"Diante das noticias do incidente ocorrido na noite de sábado, 11/04, envolvendo o artista Toni Garrido, a assessoria jurídica do cantor esclarece:

Ao chegar próximo à Fundição Progresso, local do show, Toni Garrido trafegava cautelosamente em função do fluxo de pessoas.

Toni parou o carro para cumprimentar dois policiais que estavam na via. Neste momento, um dos policiais ficou com o pé parcialmente pressionado pela roda do carro.

Assim que percebeu a situação, o artista prestou assistência ao policial e permaneceu no local durante todo o tempo. Na sequência, o cantor se dirigiu à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos, antes mesmo do início do show.

Demais informações, diferentes das fornecidas nesta nota, não correspondem com a realidade dos fatos."