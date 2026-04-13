Toni Garrido sofre acidente e quebra dedos de policial militar no Rio

Um episódio envolvendo o ator e cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, terminou com um policial ferido na noite de sábado (11), na região da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro.
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De acordo com informações oficiais, a ocorrência foi registrada na Rua dos Arcos após o veículo conduzido pelo artista acessar um trecho da Avenida Mem de Sá na contramão.
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Durante a tentativa de abordagem por agentes do programa Segurança Presente, um policial militar teve o pé atingido, sofrendo fratura em dois dedos.
A Secretaria de Governo, responsável pela operação, informou que "durante baseamento preventivo, a equipe identificou um veículo trafegando na contramão em direção à Fundição Progresso. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor não obedeceu às ordens da equipe e atingiu um dos agentes".
Relatos apontam que, no momento da ocorrência, o carro chegou a permanecer sobre o pé direito do agente por cerca de um minuto, enquanto os policiais solicitavam que o motorista recuasse o veículo.
O caso foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o cantor prestou depoimento após o registro da ocorrência.
Ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e liberado. Já o agente ferido passou por exame de corpo de delito.
O policial recebeu atendimento no Hospital Central da Polícia Militar, foi medicado e liberado em seguida.
A assessoria do cantor também divulgou um posicionamento oficial sobre o ocorrido:
"Diante das noticias do incidente ocorrido na noite de sábado, 11/04, envolvendo o artista Toni Garrido, a assessoria jurídica do cantor esclarece:
Ao chegar próximo à Fundição Progresso, local do show, Toni Garrido trafegava cautelosamente em função do fluxo de pessoas.
Toni parou o carro para cumprimentar dois policiais que estavam na via. Neste momento, um dos policiais ficou com o pé parcialmente pressionado pela roda do carro.
Assim que percebeu a situação, o artista prestou assistência ao policial e permaneceu no local durante todo o tempo. Na sequência, o cantor se dirigiu à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos, antes mesmo do início do show.
Demais informações, diferentes das fornecidas nesta nota, não correspondem com a realidade dos fatos."
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