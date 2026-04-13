BBB 26: Gabriela descobre beijo de Jordana e Jonas e reação viraliza

Mesmo na reta final, o "BBB 26" segue movimentando o pessoal dentro da casa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Um dos momentos mais comentados desta semana foi uma conversa reservada entre Jordana e Gabriela, que acabou revelando um romance mantido longe dos olhares dos demais participantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o bate-papo, a advogada decidiu falar abertamente sobre sua aproximação com Jonas Sulzbach, indicando que o envolvimento entre os dois foi além do que os colegas de confinamento perceberam.
Em tom de confidência, Jordana contou que já houve troca de beijos e momentos mais íntimos, classificando a situação como seu “segredinho com o Brasil”.
Ela ainda explicou que a discrição foi essencial para manter a relação fora do radar dentro da casa. “É engraçado porque ninguém na casa desconfia, mas o público está vendo tudo”, comentou.
A reação de Gabriela foi imediata e sem filtro diante da revelação: ""AHHHHHHHHHHHH! [gritos]. Você beijou ele! Onde você beijou ele? Meu Deussssssss!".
Saiba Mais
- Mariana Morais Toni Garrido sofre acidente e quebra dedos de policial militar no Rio
- Mariana Morais BBB 26: Marciele pede eliminação de Jordana após descobrir falsidade e traição
- Mariana Morais BBB 26: Enquete aponta eliminação de queridinha da temporada no 16º Paredão
- Mariana Morais Dia do Humorista: Titela transforma o cotidiano em riso e lota plateias pelo país
- Mariana Morais Chaiany faz revelação após rumores de romance com Babu Santana
- Mariana Morais BBB 26: Prova do Anjo terá dinâmica com parentes de participantes