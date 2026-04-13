BBB 26: Gabriela descobre beijo de Jordana e Jonas e reação viraliza - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Mesmo na reta final, o "BBB 26" segue movimentando o pessoal dentro da casa.

Um dos momentos mais comentados desta semana foi uma conversa reservada entre Jordana e Gabriela, que acabou revelando um romance mantido longe dos olhares dos demais participantes.

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Durante o bate-papo, a advogada decidiu falar abertamente sobre sua aproximação com Jonas Sulzbach, indicando que o envolvimento entre os dois foi além do que os colegas de confinamento perceberam.

Em tom de confidência, Jordana contou que já houve troca de beijos e momentos mais íntimos, classificando a situação como seu “segredinho com o Brasil”.

Ela ainda explicou que a discrição foi essencial para manter a relação fora do radar dentro da casa. “É engraçado porque ninguém na casa desconfia, mas o público está vendo tudo”, comentou.

A reação de Gabriela foi imediata e sem filtro diante da revelação: ""AHHHHHHHHHHHH! [gritos]. Você beijou ele! Onde você beijou ele? Meu Deussssssss!".