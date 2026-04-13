BBB 26: Marciele reage ao descobrir unfollow de Jonas nas redes

Eliminada do "BBB 26" no último domingo (12), Marciele Albuquerque começou a lidar com as repercussões fora da casa, e uma delas envolveu diretamente Jonas Sulzbach.
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A ex-participante comentou pela primeira vez o fato de ter recebido um unfollow do modelo após suas críticas a Jordana Morais.
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O assunto veio à tona nesta segunda-feira (13), quando Marciele conversou com fãs em frente aos Estúdios Globo.
Surpresa com a situação, ela afirmou que só percebeu o unfollow após ver publicações nas redes sociais.
"Ai, gente. Eu sou percebi porque as páginas colocaram. Ah, pelo amor de Deus! Ah, por favor", reagiu.
A ex-BBB também falou sobre o impacto emocional ao assistir, já fora do confinamento, aos comentários feitos por Jordana a seu respeito.
Segundo ela, o momento ainda está sendo assimilado. "Sabe quando você tá assimilando? A ficha tá caindo e tudo? Eu tinha saído do lado dela e aí tu vê a pessoa falando assim e aquilo me doeu, não vou mentir. A gente cria um carinho pelas pessoas que tão vivendo ali com a gente", declarou.
Por fim, Marciele deixou claro seu posicionamento sobre quem gostaria de ver avançando no jogo. Ela descartou apoio a Juliano e declarou torcida por Gabriela e Milena.
"Quem eu não quero? O Juliano! Eu tô torcendo pela Gabi, torço para a Milena, mesmo com o jeitão dela comigo eu sempre achei que ela foi mais leve, mais de boa. Eu torço pela história dela e Gabi também pela história dela, eu torço muito, muito muito", concluiu.
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