BBB 26: Milena diz que não sente saudade da família e motivo impressiona

Durante a madrugada desta quarta-feira (15), a participante Milena Moreira chamou atenção do público do "BBB 26" ao fazer um desabafo sobre sua relação com a família.

A conversa aconteceu enquanto ela interagia com Juliano e Leandro dentro da casa.

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No bate-papo, a sister afirmou que, antes de entrar no reality, não mantinha contato com a maioria dos parentes. Segundo ela, a situação só mudou após sua participação no programa.

Ainda durante o diálogo, Milena refletiu sobre o impacto do confinamento em sua trajetória pessoal e destacou o quanto acredita ter evoluído nesse período.

"Eu ficaria mais 100, minha vida mudou muito mais aqui em 94 dias do que lá fora em 4 anos. A minha vida é uma mesmice, gente", declarou.

Enquanto o assunto se desenvolvia, Boneco comentou que sente falta dos familiares. "Eu tenho saudade da minha família", disse.

Em resposta, Milena revelou que não compartilha do mesmo sentimento e justificou sua posição com base em experiências anteriores.

"Eu não tenho tanta saudade da família assim não. Agora eles vão ter saudade de mim porque acham que eu tenho dinheiro, mas ninguém se importa comigo, ninguém tinha nem meu número", afirmou.

Diante da fala, Juliano ponderou que a irmã gêmea da participante demonstra cuidado com ela. Milena, então, reconheceu um grupo mais restrito de pessoas com quem mantém vínculo afetivo.

"A Mile, minha mãe, minha avó e só, gente. É a família que eu tenho", disse.

Na sequência, Juliano refletiu sobre a importância da qualidade das relações, e não da quantidade de pessoas envolvidas.

"Não é sobre o número de pessoas, é sobre o quanto essas pessoas importam para você", destacou. Milena concordou com a observação e concluiu: "Importam muito".





Milena disse que ficaria mais 100 dias no #BBB26: "Minha vida mudou muito mais aqui em 94 dias do que lá fora em 4 anos, depois mais 20... a minha vida é uma mesmice, gente!" pic.twitter.com/7hGtouZxic — Central Reality (@centralreality) April 15, 2026



