BBB 26: Chaiany e Marciele se beijam em reencontro íntimo; veja

Eliminada do "BBB 26" no último domingo (12), Marciele voltou a movimentar as redes sociais ao surgir em um reencontro íntimo com Chaiany fora do confinamento.
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Em um vídeo publicado, a cunhã-poranga registrou o momento da visita e entrou na brincadeira ao sugerir um possível clima entre elas.
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“Oi, amor! Tu não me traiu não né?”, disse. Em resposta, a brasiliense entrou no tom bem-humorado: “Não, amor eu queria só o Dummy, mas ele não me quis”.
A conversa seguiu com mais provocações divertidas. “Cadê minha roupa de Dummy eu vou vestir!”, comentou Marciele, mantendo o clima leve.
Logo depois, Chaiany surpreendeu ao beijar a amiga na boca, gesto seguido de um abraço entre as duas.
A proximidade entre elas, aliás, não é novidade para quem acompanhou o reality.
Durante o programa, Marciele e Chaiany já haviam repercutido nas redes após protagonizarem um beijo que deu o que falar entre os fãs da atração.
????EITA! Chaiany e Marciele se reencontram e dão um beijo. #BBB26 pic.twitter.com/vijeIOE87z— Central Reality (@centralreality) April 13, 2026
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