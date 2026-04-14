Ivete Sangalo toma atitude em post do ex-marido e fãs enlouquecem

Mesmo após o fim do relacionamento amoroso, Ivete Sangalo e Daniel Cady continuam demonstrando sintonia quando o assunto é a criação do filho, Marcelo.
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A boa convivência entre os dois voltou a chamar atenção nas redes sociais na noite da última segunda-feira (13), animando admiradores do antigo casal.
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Em uma publicação, Cady apareceu ao lado do herdeiro e do professor de jiu-jitsu com quem treinam, destacando a nova rotina compartilhada com o filho na prática da modalidade.
Na legenda, ele refletiu sobre os ensinamentos do esporte: "No tatame, a gente aprende que a verdadeira força não está na agressividade, mas no equilíbrio, no respeito e na capacidade de se levantar depois de cada aperto ou queda".
Entre os comentários, Ivete deixou apenas dois emojis de coração, gesto simples que bastou para reacender a torcida de fãs por uma reconciliação.
"Oh, mulher, volta pra esse homem!", escreveu uma seguidora. "Veveta, volta pra ele!", comentou outra. "Como eu torço para a volta de vocês dois. Casalzão pra sempre", publicou mais uma.
A cantora e o nutricionista mantiveram um relacionamento de 17 anos, encerrado em novembro de 2025.
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