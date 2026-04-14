BBB 26: Samira conhece Cabeção de 'Malhação, mas atitude rouba a cena

Ex-BBB dividiu opiniões ao cometer uma atitude inusitada em interação com o ator

A participação de Samira Sagr no "Big Show", exibido na madrugada desta terça-feira (14), repercutiu nas redes sociais após um momento inusitado envolvendo o ator Sérgio Hondjakoff.

Conhecido por interpretar o personagem Cabeção em Malhação, o artista foi uma surpresa preparada pelos apresentadores Ana Clara e Ed Gama especialmente para a ex-BBB, que vinha sendo comparada ao icônico papel nas redes por conta de seu estilo e comportamento.

Ao se deparar com o ator no palco, Samira reagiu de forma eufórica: gritou, o abraçou e chegou a se pendurar nele, levantando uma das pernas durante o encontro.

A cena chamou atenção imediatamente. "Ela se pendurou nele, gente", comentou Ana Clara. Em tom de brincadeira, a loira ainda disparou: "Casa comigo, Cabeção!".

A repercussão foi instantânea no X, antigo Twitter, onde internautas passaram a criticar a postura da ex-BBB.

"Porque ela foi se pendurando nele? Acho isso tão estranho", escreveu um perfil. "É muito feito isso dela ficar se pendurando no colo das pessoas", opinou outro.

Outras mensagens também seguiram na mesma linha. "Nem é da época dela meu Deus que forçação!", comentou um usuário. "Ela é muito forçada", publicou mais um. "Menina chata", disse outra conta na plataforma.

 

 

 

Mariana Morais

postado em 14/04/2026 11:01
