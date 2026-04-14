BBB 26: Casal briga ao vivo por Ana Paula e gera climão no 'Encontro'

Um episódio inusitado movimentou o "Encontro" na manhã desta terça-feira (14), arrancando risadas até mesmo de quem acompanhava de casa.

Durante uma entrada ao vivo, o repórter Ivo Madoglio foi às ruas ouvir a opinião do público sobre o atual Paredão (Ana Paula/Gabriela/Juliano) do "BBB 26".

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No entanto, o que era para ser apenas mais uma entrevista acabou se transformando em um momento de bate-boca entre um casal.

Tudo começou quando o marido opinou sobre quem deveria deixar o reality: "Eu quero que a Ana Paula saia, porque é o segundo BBB [dela], tem dinheiro e família rica, então não quero que ela ganhe esses cinco milhões".

A fala foi prontamente interrompida pela esposa, que fez questão de defender sua favorita.

"Mô, desculpa, mas a Ana Paulo veio pegar o prêmio dela de 2016. Ela vai ficar!", afirmou, demonstrando convicção na permanência da jornalista.

A situação arrancou reação imediata do repórter, que entrou na brincadeira: "Briga de casal, viu Patrícia!".

Nos Estúdios Globo, a apresentadora Patrícia Poeta não segurou o riso diante do momento espontâneo exibido ao vivo.



































