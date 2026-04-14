BBB 26: Casal briga ao vivo por Ana Paula e gera climão no 'Encontro'

No entanto, o que era para ser apenas mais uma entrevista acabou se transformando em um momento de bate-boca entre um casal.
Tudo começou quando o marido opinou sobre quem deveria deixar o reality: "Eu quero que a Ana Paula saia, porque é o segundo BBB [dela], tem dinheiro e família rica, então não quero que ela ganhe esses cinco milhões".
A fala foi prontamente interrompida pela esposa, que fez questão de defender sua favorita.
"Mô, desculpa, mas a Ana Paulo veio pegar o prêmio dela de 2016. Ela vai ficar!", afirmou, demonstrando convicção na permanência da jornalista.
A situação arrancou reação imediata do repórter, que entrou na brincadeira: "Briga de casal, viu Patrícia!".
Nos Estúdios Globo, a apresentadora Patrícia Poeta não segurou o riso diante do momento espontâneo exibido ao vivo.