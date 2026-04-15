Por que Erika Januza foi hospitalizada? Motivo vem à tona

A atriz e modelo Erika Januza foi internada na noite desta segunda-feira (13) no Hospital Samaritano, na cidade do Rio de Janeiro.
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De acordo com a equipe da atriz, o quadro não é considerado grave, mas exige atenção e cuidados específicos.
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Em nota enviada ao portal LeoDias, foi informado que Erika apresentou “um quadro de infecção renal e está internada para observação e tratamento” na unidade localizada na Barra da Tijuca, região da Zona Sudoeste da capital fluminense.
Apuração da reportagem aponta que a artista procurou atendimento médico em um hospital particular ainda na mesma noite, após sentir um mal-estar.
Atualmente, Erika está no ar na novela “A Nobreza do Amor”, exibida pela TV Globo, onde interpreta a personagem rainha Niara.
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