Por que Erika Januza foi hospitalizada? Motivo vem à tona - (crédito: TV Globo)

A atriz e modelo Erika Januza foi internada na noite desta segunda-feira (13) no Hospital Samaritano, na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a equipe da atriz, o quadro não é considerado grave, mas exige atenção e cuidados específicos.

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Em nota enviada ao portal LeoDias, foi informado que Erika apresentou “um quadro de infecção renal e está internada para observação e tratamento” na unidade localizada na Barra da Tijuca, região da Zona Sudoeste da capital fluminense.

Apuração da reportagem aponta que a artista procurou atendimento médico em um hospital particular ainda na mesma noite, após sentir um mal-estar.

Atualmente, Erika está no ar na novela “A Nobreza do Amor”, exibida pela TV Globo, onde interpreta a personagem rainha Niara.