De ex-Miss a mãe em forma: Jessyka Laynne elimina 23 kg após gravidez e vê filha virar fenômeno nas redes ainda bebê

Se tem alguém vivendo uma verdadeira virada de chave em 2026, esse nome é Jessyka Laynne. A ex-Miss, que já acumula 15 títulos de beleza ao redor do mundo, surpreendeu ao mostrar sua transformação no pós-parto. Foram 23 quilos eliminados em poucos meses após o nascimento da filha.
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E o detalhe que mais chamou atenção é que ela não só voltou ao peso de antes, foi além.
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“Foquei em comida de verdade, treino e disciplina. Hoje me sinto melhor do que antes da gravidez”, contou Jessyka, que ganhou cerca de 15 quilos durante a gestação e agora mantém o corpo entre 69 e 70 kg, com 1,73m de altura.
Sem dietas malucas ou soluções rápidas, a ex-Miss apostou no básico bem feito, alimentação equilibrada e treino constante. Nos bastidores, um aliado importante. O marido, que embarcou na rotina fitness com ela e virou peça-chave no processo.
Mas enquanto Jessyka chama atenção pela transformação física, quem também já começa a roubar os holofotes, e com força, é a filha do casal.
Herança de beleza e holofote desde o berço
Com apenas poucos meses de vida, a pequena Sarah Cortez já está dando o que falar. Sim, você não leu errado. A bebê já vem sendo vista como uma nova aposta do universo digital.
Carismática, espontânea e completamente à vontade diante das câmeras, Sarah já participou de campanhas e ações com marcas, algo raríssimo para alguém tão nova. E o mercado já percebeu.
Filha de uma mãe com forte presença no meio artístico, ela praticamente nasceu dentro desse universo. Mas, segundo quem acompanha de perto, o que chama atenção não é só o contexto, é o brilho próprio.
Nada de personagem ou roteiro. O conteúdo é natural, leve e com aquele tipo de conexão que hoje em dia vale ouro nas redes.
De volta ao shape e construindo um legado
Entre a disciplina da mãe e o carisma da filha, o que se desenha é mais do que uma fase, é uma construção de imagem em família.
Jessyka, que já fez história nos concursos de beleza, agora reposiciona sua narrativa como mulher real. Mãe, disciplinada e focada. Já Sarah surge como o novo capítulo dessa história, ainda no início, mas com potencial evidente.
Nos bastidores, a leitura é clara. Enquanto uma prova que é possível recuperar e até melhorar o corpo após a maternidade, a outra mostra que o futuro já começou e vem forte.
E pelo visto, essa dupla ainda vai dar muito o que falar.
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