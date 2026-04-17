Família age contra viúvo de Isabel Veloso após ele assumir romance e 'bolão' vem à tona

A repercussão em torno do novo romance de Lucas Veloso Borbas continua mobilizando familiares de Isabel Veloso.

Desta vez, foi o primo da influenciadora, Dudu Duarte, quem decidiu se manifestar publicamente sobre o assunto.

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Em seu relato, ele afirmou que, entre familiares, chegou a haver um “bolão” para tentar prever em quanto tempo Lucas seguiria em frente após a morte de Isabel, e que ninguém acertou.

Segundo Dudu, sua própria aposta era de cinco meses. O primo também destacou que apenas quem conviveu de perto com a situação conhece os detalhes do que foi vivido pela família.

Ainda no desabafo, ele descreveu o impacto da perda para os parentes mais próximos, mencionando a postura discreta da mãe e da irmã de Isabel.

Segundo ele, ambas seguem trabalhando e lidando com o luto de forma silenciosa, enquanto observam, com tristeza, atitudes que, na visão da família, envolvem o uso da imagem da jovem.

Família indignada

O tema ganhou força após Lucas assumir um novo relacionamento cerca de três meses após a morte da influenciadora, o que desencadeou uma série de manifestações públicas.

Entre elas, a da irmã de Isabel, Priscila Kiekow, que voltou a criticar o que considera uma conduta inadequada.

"Existe uma diferença gritante entre manter viva a memória com amor e utilizá-la como fonte de benefício próprio. E é isso que é difícil de engolir", afirmou.

O pai da jovem, Joelson Veloso, também se pronunciou, em tom emocional, ao lembrar da filha. “A sua falta dói todos os dias. Não é algo que passa… Ensinou a amar de verdade, o que é lutar mesmo na dor, ser forte quando tudo parece impossível”, escreveu.

“Hoje o mundo segue… As pessoas seguem… Como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui. Você se eterniza”, completou.