Família age contra viúvo de Isabel Veloso após ele assumir romance e 'bolão' vem à tona

A repercussão em torno do novo romance de Lucas Veloso Borbas continua mobilizando familiares de Isabel Veloso.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Desta vez, foi o primo da influenciadora, Dudu Duarte, quem decidiu se manifestar publicamente sobre o assunto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em seu relato, ele afirmou que, entre familiares, chegou a haver um “bolão” para tentar prever em quanto tempo Lucas seguiria em frente após a morte de Isabel, e que ninguém acertou.
Segundo Dudu, sua própria aposta era de cinco meses. O primo também destacou que apenas quem conviveu de perto com a situação conhece os detalhes do que foi vivido pela família.
Ainda no desabafo, ele descreveu o impacto da perda para os parentes mais próximos, mencionando a postura discreta da mãe e da irmã de Isabel.
Segundo ele, ambas seguem trabalhando e lidando com o luto de forma silenciosa, enquanto observam, com tristeza, atitudes que, na visão da família, envolvem o uso da imagem da jovem.
Família indignada
O tema ganhou força após Lucas assumir um novo relacionamento cerca de três meses após a morte da influenciadora, o que desencadeou uma série de manifestações públicas.
Entre elas, a da irmã de Isabel, Priscila Kiekow, que voltou a criticar o que considera uma conduta inadequada.
"Existe uma diferença gritante entre manter viva a memória com amor e utilizá-la como fonte de benefício próprio. E é isso que é difícil de engolir", afirmou.
O pai da jovem, Joelson Veloso, também se pronunciou, em tom emocional, ao lembrar da filha. “A sua falta dói todos os dias. Não é algo que passa… Ensinou a amar de verdade, o que é lutar mesmo na dor, ser forte quando tudo parece impossível”, escreveu.
“Hoje o mundo segue… As pessoas seguem… Como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui. Você se eterniza”, completou.
Saiba Mais
- Mariana Morais O luto por quem não morreu: Breezia inicia nova era com 'não sei o que sentir sobre você'
- Mariana Morais Marina Mux, de 6 anos, participa de filme sobre Mauricio de Souza e inicia trajetória no audiovisual
- Mariana Morais Irmã de Isabel Veloso detona ex-cunhado após ele engatar novo romance
- Mariana Morais BBB 26: Milena é flagrada ajudando Leandro em prova e revolta aliados
- Mariana Morais Internada, Erika Januza detalha primeiros sintomas de infecção grave
- Mariana Morais BBB 26: Jordana se espanta com recado de rompimento de Marciele