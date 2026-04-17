Internada, Erika Januza detalha primeiros sintomas de infecção grave

A atriz Erika Januza, de 40 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para atualizar seu estado de saúde após ser diagnosticada com uma infecção urinária grave, que havia evoluído para os rins (Pielonefrite).

Internada há alguns dias, ela relatou que buscou ajuda médica depois de sentir dores intensas nas costas, inicialmente associadas a um possível problema na coluna.

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No relato, Erika explicou que o quadro teve origem em uma infecção urinária mal tratada, que acabou evoluindo para os rins.

"Estou passando para agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Obrigada pelo carinho. Estou no hospital há alguns dias tratando uma pielonefrite.

Geralmente, quando você tem uma infecção urinária, alguma coisa que não foi bem tratada, a bactéria pode evoluir para os rins. Eu estava com muita dor nas costas, achando que tinha dado algum problema na coluna. Fui tomando remédio para dor, quem nunca se automedicou?", contou.

Mesmo com os sintomas, a atriz chegou a insistir na rotina de trabalho, até ser alertada por um colega sobre a necessidade de procurar atendimento.

Ao chegar a uma unidade de saúde, foram identificados sinais preocupantes, como pressão baixa e outros sintomas fora do padrão.

"Aí eu vim para o hospital, acabei vindo para fazer exames, ver o que eu tinha, e não saí mais. A minha dor na coluna, na verdade, era o meu rim, que estava aumentado de tamanho", relatou.

"E a dor que eu sentia vinha dele, que estava tomado por uma bactéria, quase já indo para o outro. Então eu vim para cá na hora certa", completou.

Segundo Erika, episódios anteriores de infecção urinária já haviam ocorrido, mas desta vez o agravamento exigiu mais atenção.

Ela aproveitou o momento para fazer um alerta aos seguidores sobre cuidados básicos de saúde.

"É uma infecção que não foi bem tratada e a bactéria subiu para os rins. Então, bebam água, se cuidem. Não segurem a vontade de ir ao banheiro; se deu vontade, vá. Às vezes a gente está trabalhando, vai na correria, deixa para depois, depois toma água… Quando vê, o dia acabou e você não fez o que precisava fazer. E aí o corpo cobra. Então, agora eu estou aqui", disse.

A atriz também lamentou ter precisado cancelar compromissos profissionais importantes por causa da internação.

"Eu tinha tanta coisa legal, tanta coisa importante para fazer nesses dias… Tinha um evento lindo com a novela Mania de Você, não vou poder ir. Minhas cenas para gravar, não dá para gravar. Tinha trabalho em São Paulo no fim de semana, enfim, tantas coisas, ainda assim, preciso ficar aqui", afirmou.

Por fim, Erika reforçou a importância de priorizar a saúde.

"No fim, fica mais claro como é importante cuidar da saúde para poder aproveitar a vida com plenitude, cada um do seu jeito. Graças a Deus, tive a oportunidade de vir ao hospital rapidamente, fui muito bem atendida e estou sendo muito bem cuidada. Mas é isso: tomar água não é bobagem", concluiu.