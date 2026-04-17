EITA!

BBB 26: Milena é flagrada ajudando Leandro em prova e revolta aliados

Sister favoreceu o rival durante a prova que vale uma vaga na final; atitude indignou Juliano e Ana Paula

BBB 26: Milena é flagrada ajudando Leandro em prova e revolta aliados - (crédito: TV Globo)

A Prova do Finalista do "BBB 26" gerou atrito entre os participantes na manhã desta sexta-feira (17).

Juliano Floss demonstrou irritação com o comportamento de Milena Moreira durante a dinâmica de resistência.

Segundo o relato do brother, a sister teria ajudado um adversário ao compartilhar informações exibidas no telão e ainda o acordado durante a prova. O episódio gerou um confronto direto entre os dois.

"Nossa, Tia Milena, você chapou agora, na moral!", disparou Juliano. Milena, por sua vez, se defendeu: "Ele falou que já tinha visto e ainda me ajudou".

Inconformado, o dançarino relembrou a trajetória no jogo e criticou a atitude da colega. "96 dias lutando pra nós não irmos juntos pro Paredão aí você foi lá e falou para ele a informação", afirmou.

A sister insistiu na justificativa: "Ele tinha visto já". Juliano seguiu questionando a versão apresentada: "Quem disse? E se ele mentiu para você, eu vi ele dormindo quando saí. Eu acho que não".

Após a discussão, Juliano procurou Ana Paula Renault para desabafar sobre o ocorrido. "Eu não sei o que fazer, mulher. Teve uma hora que o Boneco estava de olho fechado e ela acordou e passou a informação", relatou.

A jornalista opinou sobre a postura da participante: "Eu cheguei a conclusão que não tá a fim de jogar, não sei".

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 17/04/2026 09:24
