BBB 26: Milena é flagrada ajudando Leandro em prova e revolta aliados

A Prova do Finalista do "BBB 26" gerou atrito entre os participantes na manhã desta sexta-feira (17).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Juliano Floss demonstrou irritação com o comportamento de Milena Moreira durante a dinâmica de resistência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o relato do brother, a sister teria ajudado um adversário ao compartilhar informações exibidas no telão e ainda o acordado durante a prova. O episódio gerou um confronto direto entre os dois.
"Nossa, Tia Milena, você chapou agora, na moral!", disparou Juliano. Milena, por sua vez, se defendeu: "Ele falou que já tinha visto e ainda me ajudou".
Inconformado, o dançarino relembrou a trajetória no jogo e criticou a atitude da colega. "96 dias lutando pra nós não irmos juntos pro Paredão aí você foi lá e falou para ele a informação", afirmou.
A sister insistiu na justificativa: "Ele tinha visto já". Juliano seguiu questionando a versão apresentada: "Quem disse? E se ele mentiu para você, eu vi ele dormindo quando saí. Eu acho que não".
Após a discussão, Juliano procurou Ana Paula Renault para desabafar sobre o ocorrido. "Eu não sei o que fazer, mulher. Teve uma hora que o Boneco estava de olho fechado e ela acordou e passou a informação", relatou.
A jornalista opinou sobre a postura da participante: "Eu cheguei a conclusão que não tá a fim de jogar, não sei".
Juliano foi falar com Milena novamente, pra ela não ajudar o Boneco. #BBB26 pic.twitter.com/0MsZvCweJa— Central Reality (@centralreality) April 17, 2026
Ana Paula: "Eu cheguei a conclusão que ela não tá afim de jogar, não sei..." #BBB26 pic.twitter.com/F3pDfggjry
