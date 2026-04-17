BBB 26: Jordana se espanta com recado de rompimento de Marciele - (crédito: TV Globo)

A participação de Jordana Morais no "Bate-Papo BBB", na madrugada desta sexta-feira (17), foi marcada por um momento de surpresa ao vivo.

A ex-BBB descobriu durante a entrevista que Marciele Albuquerque decidiu encerrar qualquer tipo de vínculo com ela fora do programa.

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A revelação veio por meio de um recado direto exibido na atração. Na mensagem, Marciele não poupou palavras e deixou claro seu posicionamento:

"Eu vi tudo o que você falou sobre mim, como muito mesmo, se eu pudesse comia 5 pedaços de pizza, mas não podia. Não alcancei suas expectativas, ainda bem que eu não fui para isso. Não quero ser sua amiga e espero que tenha gostado do beijo do Jonas. Passou pela minha boca, foi na tua, a minha com a tua e não vai passar disso", declarou.

Diante da fala, Jordana demonstrou espanto. "Mas o que aconteceu tanto para tudo isso?", questionou, visivelmente surpresa com o teor da mensagem.

A apresentadora Ceci Ribeiro, então, contextualizou os motivos do desentendimento, apontando situações que teriam incomodado Marciele durante o confinamento.

"Tem uma coisa que pegou mais para ela, que vem toda aquela questão de dizer que não faria... a questão do beijo do Jonas [Sulzbach]. Porque ela não sabia desse beijo, né?", explicou.

Na sequência, Ceci destacou outro ponto sensível na relação entre as duas.

"O que pegou para ela foi a questão da comida. Ela teria dito, em algum momento, que a questão da comida também era uma questão de ansiedade emocional e ver você questionando o quanto ela comia, isso foi o que pegou mais para ela", completou.

Ao comentar o assunto, Jordana reconheceu que o tema já era delicado entre elas.

"Nesse assunto, eu já sabia que era um assunto delicado. Eu sabia que ela não seria aberta para um diálogo assim... Eu conseguiria ter um diálogo assim, não acho que ela conseguiria, viria para querer se defender", afirmou.