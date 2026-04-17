Jordana abre o jogo e detalha o que rolou debaixo do edredom com Jonas

Eliminada como a 16ª participante do "BBB 26", Jordana Morais esteve no tradicional "Café com o Eliminado", exibido no "Mais Você", na manhã desta sexta-feira (17).
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Durante o papo com Ana Maria Braga, a advogada comentou sobre sua aproximação com Jonas Sulzbach dentro do reality.
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A apresentadora relembrou o clima entre os dois durante uma das festas e destacou que o envolvimento acabou acontecendo longe dos olhares mais atentos da casa.
“Você e o Jonas ficaram na festa e ninguém viu. O clima rolou solto lá na festa do Cowboy, em clima de Halloween, tinha até um esqueleto… Nessa brincadeirinha, a coisa foi acontecendo. Depois vocês se entusiasmaram com o beijo que deve ter sido bom e foram para o edredom”, comentou.
Na sequência, Ana Maria quis saber se o momento íntimo havia sido combinado previamente. “Vocês combinaram um edredom ali?”, perguntou.
Jordana negou qualquer planejamento e explicou que as situações aconteceram em momentos diferentes.
“Não, o edredom não foi nesse dia. Foram duas festas diferentes. A gente já estava ali… eu fui viver”, respondeu.
Em tom descontraído, Ana Maria ainda brincou com a presença constante das câmeras na casa. “Tem câmera até debaixo do edredom”.
A ex-sister entrou na piada: “Tinha até câmera em cima da nossa cabeça. Não adianta, o Brasil já tinha visto tudo”.
Antes disso, em entrevista ao "Bate-Papo BBB", Jordana já havia minimizado o episódio.
"Não aconteceu nada demais. Foi um abraço, um amasso, mas não rolou o que vocês estão pensando", afirmou.
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