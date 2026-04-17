BBB 26: Ana Paula revela seu maior medo no reality após atitude de Milena

Na reta final do "BBB 26", Ana Paula Renault abriu o coração durante a madrugada desta sexta-feira (17) em conversa com Juliano Floss.

A jornalista revelou preocupação com os próximos passos do jogo, especialmente com a possibilidade de enfrentar aliados no último Paredão.

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O desabafo veio após Juliano comentar a postura de Milena Moreira na Prova do Finalista, quando apontou que a sister estaria favorecendo Leandro Boneco.

Diante do cenário, Ana Paula destacou o quanto deseja evitar um confronto direto com pessoas próximas.

"Eu não quero ir com vocês [para o Paredão]. Vocês foram muito importante pra mim. A Tia Milena foi muito minha amiga no início, minha aliada. A gente pensava muito igual", disse.

Na sequência, ela falou sobre a mudança nas relações ao longo do confinamento e o vínculo criado com Juliano.

"Só que depois nós fomos nos afastamos e você entrou na minha vida, e eu não consigo me ver sem você aqui mais. Vocês são muito importantes. Se estou aqui até hoje é por causa de vocês dois", afirmou.

Ana Paula ainda fez questão de reconhecer a postura do colega dentro do jogo. "Você nunca se esquivou de conversar comigo sobre jogo, se comprometeu. Você nunca fugiu do jogo", completou.



























