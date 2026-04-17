BBB 26: Ana Paula revela seu maior medo no reality após atitude de Milena - (crédito: TV Globo) Na reta final do "BBB 26", Ana Paula Renault abriu o coração durante a madrugada desta sexta-feira (17) em conversa com Juliano Floss. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. A jornalista revelou preocupação com os próximos passos do jogo, especialmente com a possibilidade de enfrentar aliados no último Paredão.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO O desabafo veio após Juliano comentar a postura de Milena Moreira na Prova do Finalista, quando apontou que a sister estaria favorecendo Leandro Boneco. Diante do cenário, Ana Paula destacou o quanto deseja evitar um confronto direto com pessoas próximas. "Eu não quero ir com vocês [para o Paredão]. Vocês foram muito importante pra mim. A Tia Milena foi muito minha amiga no início, minha aliada. A gente pensava muito igual", disse. Na sequência, ela falou sobre a mudança nas relações ao longo do confinamento e o vínculo criado com Juliano. "Só que depois nós fomos nos afastamos e você entrou na minha vida, e eu não consigo me ver sem você aqui mais. Vocês são muito importantes. Se estou aqui até hoje é por causa de vocês dois", afirmou. Ana Paula ainda fez questão de reconhecer a postura do colega dentro do jogo. "Você nunca se esquivou de conversar comigo sobre jogo, se comprometeu. Você nunca fugiu do jogo", completou. Saiba Mais Mariana Morais Família age contra viúvo de Isabel Veloso após ele assumir romance e 'bolão' vem à tona Mariana Morais O luto por quem não morreu: Breezia inicia nova era com 'não sei o que sentir sobre você' Mariana Morais Marina Mux, de 6 anos, participa de filme sobre Mauricio de Souza e inicia trajetória no audiovisual Mariana Morais Irmã de Isabel Veloso detona ex-cunhado após ele engatar novo romance Mariana Morais BBB 26: Milena é flagrada ajudando Leandro em prova e revolta aliados Mariana Morais Internada, Erika Januza detalha primeiros sintomas de infecção grave MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsAna PaulabbbBBB 26 Por Mariana Morais postado em 17/04/2026 11:46 SIGA