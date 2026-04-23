Jonas Sulzbach tem ataque de estrelismo exposto em festa final do 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)

A final do "BBB 26", que consagrou Ana Paula Renault como a grande campeã da atração, deu o que falar nos bastidores.

O resultado da votação foi anunciado na noite de terça-feira (21), enquanto, fora da casa, ex-participantes se reuniam para celebrar o encerramento da temporada em uma festa movimentada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

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O evento contou com apresentação de Alberto Cowboy e reuniu diversos nomes que passaram pelo programa, como Breno e Marcelo. Apesar do clima festivo, episódios de tensão também marcaram a noite.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Jonas Sulzbach evitou contato com a imprensa ao chegar por um acesso lateral e teria adotado uma postura considerada ríspida com os profissionais.

Outro momento de desconforto envolveu a ex-participante Sarah Andrade.

A loira não estava na lista de convidados e só tomou conhecimento da situação pouco antes do fim do reality, o que teria causado um clima tenso nos bastidores.