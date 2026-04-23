Luciana Gimenez assina contrato com nova emissora

A apresentadora Luciana Gimenez está de casa nova na TV aberta. Após deixar a RedeTV! em janeiro, quando foi dispensada do comando do programa SuperPop, ela firmou contrato com a Band e deve retornar à telinha em breve.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Dia, a negociação já foi concluída, mas os detalhes do projeto seguem em sigilo.

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De acordo com o colunista Gabriel de Oliveira, o formato do programa ainda não foi definido, o que explica a ausência de anúncio oficial por parte da emissora até o momento.

O novo vínculo prevê participações em atrações por temporada, modelo que atende a uma preferência da própria apresentadora.

A ideia é evitar um compromisso contínuo e de longa duração, como o que manteve por anos no “SuperPop”, atualmente apresentado por Cariúcha.

Nos bastidores, a Band trabalha no desenvolvimento de um projeto que tenha apelo para as noites de quarta-feira, com previsão de estreia no segundo semestre.

Paralelamente, a emissora busca fechar parceria com alguma plataforma de streaming interessada em adquirir os direitos de exibição do conteúdo, estratégia semelhante à adotada por produções como o MasterChef.