Milena expõe ex-patroa após ela surgir ao vivo na final do 'BBB 26'

A participação de Milena Moreira no “Bate-Papo BBB” após a final do "BBB 26" acabou rendendo um momento "sincerão" na madrugada desta quarta-feira (22).
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Vice-campeã da edição, ela surpreendeu ao questionar, ainda durante a transmissão, a presença de uma ex-patroa entre os depoimentos exibidos ao vivo.
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Enquanto conversava com os apresentadores Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Milena abaixou o tom de voz e fez um comentário que chamou atenção pela sinceridade.
Segundo a ex-sister, a relação com a mulher não era próxima, o que teria causado estranhamento ao vê-la na atração.
"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa, tá? E o filho dela não me curte muito. Porque foi ela [que falou]?", disse.
Inicialmente, Ceci não compreendeu o que estava sendo dito, já que o comentário foi feito em tom de cochicho.
“Gente, eu não entendi nada desse cochicho, eu não escuto direito e o diretor tá aqui no meu ponto”, reagiu a apresentadora ao vivo.
Já Gil demonstrou ter entendido a situação, mas preferiu contornar o momento com cautela. “Eu escutei, a gente vai [conversar]”, afirmou.
Percebendo o clima, Ceci encerrou o assunto e reforçou que a conversa poderia continuar fora do ar.
"Ah, de hoje? Ah gente, a gente não pode cochichar, fazer isso com o público, mas a gente vai conversar no particular", finalizou.
— Central Reality (@CRacervo) April 22, 2026
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