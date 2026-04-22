Milena expõe ex-patroa após ela surgir ao vivo na final do 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)

A participação de Milena Moreira no “Bate-Papo BBB” após a final do "BBB 26" acabou rendendo um momento "sincerão" na madrugada desta quarta-feira (22).

Vice-campeã da edição, ela surpreendeu ao questionar, ainda durante a transmissão, a presença de uma ex-patroa entre os depoimentos exibidos ao vivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Enquanto conversava com os apresentadores Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Milena abaixou o tom de voz e fez um comentário que chamou atenção pela sinceridade.

Segundo a ex-sister, a relação com a mulher não era próxima, o que teria causado estranhamento ao vê-la na atração.

"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa, tá? E o filho dela não me curte muito. Porque foi ela [que falou]?", disse.

Inicialmente, Ceci não compreendeu o que estava sendo dito, já que o comentário foi feito em tom de cochicho.

“Gente, eu não entendi nada desse cochicho, eu não escuto direito e o diretor tá aqui no meu ponto”, reagiu a apresentadora ao vivo.

Já Gil demonstrou ter entendido a situação, mas preferiu contornar o momento com cautela. “Eu escutei, a gente vai [conversar]”, afirmou.

Percebendo o clima, Ceci encerrou o assunto e reforçou que a conversa poderia continuar fora do ar.

"Ah, de hoje? Ah gente, a gente não pode cochichar, fazer isso com o público, mas a gente vai conversar no particular", finalizou.