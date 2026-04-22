Ana Paula é a segunda campeã mais votada da história do BBB; veja ranking

Sister venceu o 'BBB 26' e, de quebra, entrou para a lista dos mais votados da história do programa

A conquista de Ana Paula Renault no "BBB 26" garantiu à campeã um lugar de destaque no histórico do reality.

Com ampla vantagem na votação, ela passou a integrar o grupo dos vencedores mais votados de todas as edições.

Ao alcançar 75% dos votos, Ana Paula se tornou a segunda mulher com maior percentual já registrado no programa.

O recorde entre as campeãs segue com Juliette Freire, que conquistou o público com 91% no "BBB 21".

Considerando o ranking geral, a jornalista aparece na quarta posição entre todos os vencedores da história.

O desempenho a coloca à frente de nomes como Arthur Aguiar e Kleber Bambam, ambos com 68%, além de Davi Brito, que venceu sua edição com 60%.

Ranking completo:

  1. Fael Cordeiro, BBB 12: 92%
  2. Diego Alemão, BBB 7: 91%
  3. Juliette, BBB 21: 90,15%
  4. Ana Paula, BBB 26: 75,94%
  5. Cida, BBB 4: 69%
  6. Arthur Aguiar, BBB 22: 68,96%
  7. Amanda Meirelles, BBB 23: 68,9%
  8. Kleber Bambam, BBB 1: 68%
  9. Cézar Lima, BBB 15 | Rodrigo Cowboy, BBB 2: 65%
  10. Fernanda Keulla, BBB 13: 62%

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/04/2026 11:45
