Ana Paula é a segunda campeã mais votada da história do BBB; veja ranking

A conquista de Ana Paula Renault no "BBB 26" garantiu à campeã um lugar de destaque no histórico do reality.
Com ampla vantagem na votação, ela passou a integrar o grupo dos vencedores mais votados de todas as edições.
Ao alcançar 75% dos votos, Ana Paula se tornou a segunda mulher com maior percentual já registrado no programa.
O recorde entre as campeãs segue com Juliette Freire, que conquistou o público com 91% no "BBB 21".
Considerando o ranking geral, a jornalista aparece na quarta posição entre todos os vencedores da história.
O desempenho a coloca à frente de nomes como Arthur Aguiar e Kleber Bambam, ambos com 68%, além de Davi Brito, que venceu sua edição com 60%.
Ranking completo:
- Fael Cordeiro, BBB 12: 92%
- Diego Alemão, BBB 7: 91%
- Juliette, BBB 21: 90,15%
- Ana Paula, BBB 26: 75,94%
- Cida, BBB 4: 69%
- Arthur Aguiar, BBB 22: 68,96%
- Amanda Meirelles, BBB 23: 68,9%
- Kleber Bambam, BBB 1: 68%
- Cézar Lima, BBB 15 | Rodrigo Cowboy, BBB 2: 65%
- Fernanda Keulla, BBB 13: 62%
