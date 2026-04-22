O que Maxiane disse ao reencontrar Ana Paula pela 1ª vez? Veja! - (crédito: TV Globo)

A vitória de Ana Paula Renault no "BBB 26" também foi marcada por um momento inesperado nos bastidores da final, na madrugada desta quarta-feira (22).

Durante o reencontro com os ex-participantes, a campeã foi surpreendida por uma declaração de Maxiane Rodrigues, com quem teve atritos ao longo do jogo.

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Ao se aproximar da colega, Ana Paula ouviu um agradecimento que chamou atenção pelo tom positivo, especialmente considerando a rivalidade vivida dentro da casa.

Maxiane revelou que um apelido criado pela jornalista acabou trazendo benefícios fora do confinamento.

"Seu apelido me rendeu tanto Ana Paula, eu fiz tanta publi. Você é muito fod*, que Deus abençoe você, tá? Que Xangô te cubra com as bênçãos dele, você é muito f*da! Parabéns", disse.

A interação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas comentaram a mudança de clima entre as duas. Muitos destacaram a maturidade das ex-sisters ao deixarem os conflitos no passado e valorizarem o momento fora do reality.

“A Maxi muito grata, amo”, escreveu um perfil. “O Tadeu todo orgulhoso das crias”, comentou outro, em referência ao apresentador Tadeu Schmidt.

“Achei fofo kkkkkk ela soube fazer do limão a limonada, e reconhecer que foi uma rivalidade boba, e achei ela gatíssima nessa final!”, opinou um usuário.

“Gente, isso é jogo e elas entenderam isso. Muita luz para todas”, publicou mais um.



