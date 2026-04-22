Ana Paula defende Solange Couto de cancelamento após rejeição histórica

Após se tornar a grande campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault deixou claro que pretende deixar no passado os conflitos vividos dentro da casa, especialmente os embates com Solange Couto.
Durante participação no "Bate-Papo BBB", comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a campeã surpreendeu ao comentar a relação com a atriz, que deixou o programa com 94% dos votos.
“Sabe uma coisa que minha irmã falou e que eu já tinha feito esse combinado com a Jordana? Que a gente não ia permitir nenhum cancelamento nessa edição. Porque eu já fui muito cancelada e sei o que é isso e as pessoas não nos conhecem”, iniciou.
Em seguida, Ana Paula reconheceu os conflitos, mas fez questão de exaltar a trajetória da colega.
“Ok, ela me falou coisas fortes, isso não dá pra negar, mas é uma mulher extraordinária, que tem uma jornada incrível, que é uma baita de uma atriz e não faz sentido algum, nessa altura do campeonato, ter um cancelamento de Solange Couto, dona Jura, ‘né brinquedo não'”, afirmou, em referência à personagem marcante interpretada pela atriz.
A jornalista também aproveitou para refletir sobre o impacto do cancelamento nos participantes do reality.
“Aí, vocês falam ‘ah, ninguém faz nada’. Claro que não faz, o povo tem medo de ser cancelado. Não é fácil fazer o que eu faço, o que a tia Milena faz, não. Porque a gente sabe que depois a coisa vai vir ruim pro nosso lado”, disse.
Ela ainda alertou para possíveis consequências desse comportamento nas próximas edições do programa.
“E cancela alguém aqui, você acha que o 'BBB27' vai vir como? Arrastando, porque as pessoas têm medo, precisam viver, comer, sair na rua. Tudo bem torcer, xingar e tal, mas saiu, saiu, acabou. A mulher é uma atriz fenomenal e a gente tem que se ater a isso”, opinou.
Por fim, Ana Paula demonstrou interesse em resolver qualquer pendência pessoalmente. “E vou conversar com ela. Deixa a mulher atuar numa novela e a gente vai bater palma pra ela”, concluiu.
A repercussão do posicionamento chegou até Solange Couto, que também se manifestou nas redes sociais após a final.
“A final do BBB26 foi linda. Cheguei agora em casa e a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui para parabenizar, me desculpar e agradecer a Ana Paula Renault”, escreveu.
A atriz elogiou o desempenho da campeã e reconheceu sua trajetória no jogo. “Parabenizar pelo seu merecido primeiro lugar, foi a maior jogadora da edição, autêntica e mereceu cada centavo destes mais de 5 milhões de reais. Parabéns, Ana!”, declarou.
Em seguida, Solange pediu desculpas pelas declarações feitas durante o programa.
“Quero me desculpar pelas coisas que falei e, constrangida, reconheci meu erro em rede nacional. Reconheço aqui nas minhas redes e me desculparei pessoalmente assim que te ver, quero muito isso.
E muito obrigada por suas palavras neste vídeo, pela empatia e defesa. Assim que te encontrar falarei isso pessoalmente, é genuíno, é de coração. Um beijo, Solange”, finalizou.
