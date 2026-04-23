Tia Milena expõe condição para fazer comercial para remédio da gases

Milena expõe condição para fazer comercial para remédio da gases - (crédito: TV Globo)

A vice-campeã do "BBB 26", Milena Moreira, mostrou que acompanhou de perto a repercussão de sua participação no programa e resolveu entrar na brincadeira.

Durante o reencontro com o elenco, exibido na noite de quarta-feira (22), a ex-sister arrancou risadas ao impor uma condição inusitada para aceitar possíveis campanhas publicitárias de medicamentos antigases.

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A fala faz referência aos momentos em que Milena viralizou dentro da casa ao soltar puns, inclusive diante de rivais de jogo, como Jonas Sulzbach.

Apesar das desavenças no confinamento, os dois já haviam demonstrado que deixaram os atritos para trás ao protagonizarem um vídeo bem-humorado nas redes sociais, no qual o modelo “se vinga” da situação.

No reencontro, a advogada voltou a brincar com o assunto e sugeriu uma parceria comercial envolvendo o ex-colega.

"Sou mal educada só porque peido? Não era um pum real [no vídeo do Jonas], mas vamos fingir que era, hoje teve o troco! Inclusive eu só aceito fazer propaganda de remédio para gases se ele tiver com a cara dele lá, tá?", disparou.

Em tom descontraído, Jonas entrou na onda: "Vamos faturar, vamos faturar".

A interação repercutiu entre os internautas na plataforma X, antigo Twitter. "Tia Milena a estrela da noite, só ela mesmo pra salvar esse reencontro", escreveu um usuário. "Ela garantindo o salário do Jonas. Diva!", brincou outro perfil.