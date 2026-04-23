Luiza Ambiel é internada por infecção urinária e síncope vasovagal



A atriz Luiza Ambiel, de 53 anos, foi internada em Alphaville, após um quadro de infecção urinária que desencadeou episódios de síncope vasovagal.

De acordo com relatos da apresentadora, os sintomas começaram na última sexta (7) e evoluíram aos poucos.

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"Comecei a sentir ardência para urinar e vontade constante de ir ao banheiro, principalmente à noite. Ficava com um desconforto muito grande", relatou.

A síncope vasovagal, que consiste na perda temporária de consciência causada pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, pode ser desencadeada por situações em que a pessoa passa por estresse ou em cenário de profundo desconforto do organismo, o que pode ter acontecido com Luiza.

De acordo com o ginecologista e obstetra do Hospital Saint Patrick, Dr. Marcelo Koji, o agravamento do quadro pode sim ter desencadeado as crises que geram pressão baixa, tontura, sudorese e até desmaios.

“Na verdade, a Síndrome Vasovagal é uma resposta exacerbada do corpo a alguns estímulos que fazem vaso dilatação e a pressão cai subitamente, gerando, por exemplo, um hipofluxo cerebral e podendo causar o desmaio ou a própria síncope. No caso de Luiza, o estímulo doloroso ou a própria ansiedade podem ter agravado todo o problema”.

Segundo a atriz, o tratamento exige internação para administração de antibióticos intravenosos e controle da infecção, com melhor assistência, já que está em ambiente hospitalar.

"O médico disse que preciso ficar internada para tomar antibiótico na veia e controlar o quadro", acrescentou.

Koji explica que o desejo de ir ao banheiro continuamente, chamado de polaciúria, caracteriza uma irritação do "canal do xixi", a uretra ou até mesmo da bexiga, assim pode ser infecção de urina ou por exemplo estar eliminando uma pedrinha.

“O importante é realizar exames específicos e acompanhar se o sintoma persiste ou melhora com a aplicação da medicação. Uma infecção de urina grave, assim como grande parte das infecções mais sérias é caracterizada pela presença de febre e sinais de comprometimento do corpo todo, com mudanças importantes na frequência cardíaca, respiratória e níveis pressóricos, por exemplo”, detalha o médico.

De acordo com o especialista, não há tratamento diferenciado a pacientes que apresentam infecção urinária e síndrome vasovagal.

“O que acontece é que pacientes que apresentam a síndrome vasovagal devem fazer acompanhamento com cardiologista e neurologista, para diagnóstico e pesquisa da causa dessa sensibilidade, podendo ser secundária a algum outro problema”, finaliza Koji.