Luiza Ambiel é internada por infecção urinária e síncope vasovagal

A atriz Luiza Ambiel, de 53 anos, foi internada em Alphaville, após um quadro de infecção urinária que desencadeou episódios de síncope vasovagal.
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De acordo com relatos da apresentadora, os sintomas começaram na última sexta (7) e evoluíram aos poucos.
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"Comecei a sentir ardência para urinar e vontade constante de ir ao banheiro, principalmente à noite. Ficava com um desconforto muito grande", relatou.
A síncope vasovagal, que consiste na perda temporária de consciência causada pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, pode ser desencadeada por situações em que a pessoa passa por estresse ou em cenário de profundo desconforto do organismo, o que pode ter acontecido com Luiza.
De acordo com o ginecologista e obstetra do Hospital Saint Patrick, Dr. Marcelo Koji, o agravamento do quadro pode sim ter desencadeado as crises que geram pressão baixa, tontura, sudorese e até desmaios.
“Na verdade, a Síndrome Vasovagal é uma resposta exacerbada do corpo a alguns estímulos que fazem vaso dilatação e a pressão cai subitamente, gerando, por exemplo, um hipofluxo cerebral e podendo causar o desmaio ou a própria síncope. No caso de Luiza, o estímulo doloroso ou a própria ansiedade podem ter agravado todo o problema”.
Segundo a atriz, o tratamento exige internação para administração de antibióticos intravenosos e controle da infecção, com melhor assistência, já que está em ambiente hospitalar.
"O médico disse que preciso ficar internada para tomar antibiótico na veia e controlar o quadro", acrescentou.
Koji explica que o desejo de ir ao banheiro continuamente, chamado de polaciúria, caracteriza uma irritação do "canal do xixi", a uretra ou até mesmo da bexiga, assim pode ser infecção de urina ou por exemplo estar eliminando uma pedrinha.
“O importante é realizar exames específicos e acompanhar se o sintoma persiste ou melhora com a aplicação da medicação. Uma infecção de urina grave, assim como grande parte das infecções mais sérias é caracterizada pela presença de febre e sinais de comprometimento do corpo todo, com mudanças importantes na frequência cardíaca, respiratória e níveis pressóricos, por exemplo”, detalha o médico.
De acordo com o especialista, não há tratamento diferenciado a pacientes que apresentam infecção urinária e síndrome vasovagal.
“O que acontece é que pacientes que apresentam a síndrome vasovagal devem fazer acompanhamento com cardiologista e neurologista, para diagnóstico e pesquisa da causa dessa sensibilidade, podendo ser secundária a algum outro problema”, finaliza Koji.
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