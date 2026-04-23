Artistas expõem indignação com projeto polêmico criado por Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré voltou a dar o que falar ao divulgar um novo projeto voltado ao público conservador masculino.

Aos 45 anos, o artista é o idealizador do evento “O farol e a forja”, que apresenta como "o maior encontro de homens do Brasil".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa carrega um discurso alinhado às posições radicais que o ator passou a adotar após sua conversão ao catolicismo, em 2018.

Desde então, Cazarré tem se aproximado de pautas mais conservadoras, algo que também se reflete na proposta do encontro.

Em materiais de divulgação, ele afirma que o projeto nasceu de uma "recusa em ficar calado" diante do que considera uma perda de força da masculinidade na sociedade.

Um dos conteúdos promocionais reforça essa ideia ao destacar: "Ele sabia que ia apanhar. E criou esse evento mesmo assim".

A repercussão foi imediata e provocou reações de outros nomes do meio artístico.

Pelo Instagram, a atriz Marjorie Estiano criticou o posicionamento do colega, argumentando que o discurso não é novo e pode ter efeitos nocivos.

"Juliano…você não criou…você só ta reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias…por favor, dá uma olhada pra isso…", escreveu.

Outras artistas também se manifestaram. Claudia Abreu resumiu sua crítica ao comentar: "Num país com recorde de feminicídios…".

Já Elisa Lucinda classificou a proposta como "grande e preocupante delírio", acrescentando que o ator estaria "indo na contramão dos avanços do mundo".

O ator Paulo Betti adotou um tom irônico ao reagir à divulgação do evento: "É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade."

Além dos nomes já confirmados, o encontro reúne participantes ligados a vertentes cristãs e conservadoras.

Para Cazarré, a iniciativa surge como uma resposta ao que enxerga como fragilização do papel masculino na sociedade contemporânea, visão que segue alimentando discussões dentro e fora das redes sociais.