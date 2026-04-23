Tia Milena dá resposta ousada após Ana Maria cobrar namoro ao vivo

Vice-campeã do "BBB 26", Milena Moreira foi direta e reta ao comentar sua vida amorosa após o confinamento.
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A ex-sister participou do “Café da Manhã com o Eliminado” do "Mais Você", exibido nesta quinta-feira (23), e surpreendeu ao fugir da pergunta feita por Ana Maria Braga sobre um possível relacionamento fora da casa.
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Sem entrar em detalhes sobre romances, Milena respondeu com ironia: "Único namorado que eu vou ter é com o emprego. Emprego não, tô esperando dona Globo decidir".
A declaração fez o estúdio cair na risada e ainda incluiu uma cobrança à emissora. Durante a entrevista, a recreadora infantil também revelou que ainda está lidando com o impacto do fim do reality.
Em tom nostálgico, admitiu sentir falta da rotina dentro da casa: "Já quero voltar". Ela ainda contou que o ritmo fora do programa tem sido difícil: "Faz dois dias que eu não durmo".
Emocionada, Milena destacou a intensidade da experiência no confinamento e o quanto ela considera o programa transformador.
"Lá, é pra gente se redescobrir. Quem entra naquela casa, nunca mais sai o mesmo. O BBB é tudo. É mudança, é sonho", afirmou.
A saudade é tanta que já inspira mudanças na vida pessoal. A ex-participante revelou a intenção de adaptar seu próprio quarto com referências ao reality:
"Eu até penso em fazer meu quarto no tema dos Eternos", disse, em alusão ao Quarto Sonho da Eternidade, onde permaneceu durante os três meses de confinamento.
é a nossa POTY! ? Milena fala sobre receber o título de 'Pipoca do Ano' e abre o coração sobre a saudade que tá sentindo do #BBB26 ???? #MaisVocê #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/uX46y37PCs— TV Globo ???? (@tvglobo) April 23, 2026
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