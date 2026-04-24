Casa do Patrão: Boninho perde a paciência ao responder pergunta polêmica sobre a Globo - (crédito: Record)

Durante a apresentação à imprensa do reality “Casa do Patrão”, que será exibido pela Record, Boninho protagonizou um momento tenso ao responder perguntas sobre o novo projeto.

O diretor reagiu de forma "direta e reta" ao ser questionado sobre possíveis semelhanças com o "Big Brother Brasil", formato que comandou por mais de duas décadas na Globo.

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Visivelmente incomodado com a comparação, ele rebateu a jornalista com ironia:

“Pra começar, eu queria entender: você faz parte do jurídico da Globo? Você me fez uma pergunta que eu não tô entendendo. Tem que fazer essa pergunta pra eles!”.

Diante da resposta, a repórter mencionou a existência de uma nota atribuída à Globo que, segundo ela, teria relação com a semelhança entre os dois programas e um possível climão nos bastidores.

O diretor, no entanto, evitou aprofundar o assunto e adotou um tom mais evasivo na sequência: "(...) Todo reality que existe tem algumas semelhanças".