Casa do Patrão: Boninho perde a paciência ao responder pergunta polêmica sobre a Globo

Durante a apresentação à imprensa do reality “Casa do Patrão”, que será exibido pela Record, Boninho protagonizou um momento tenso ao responder perguntas sobre o novo projeto.
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O diretor reagiu de forma "direta e reta" ao ser questionado sobre possíveis semelhanças com o "Big Brother Brasil", formato que comandou por mais de duas décadas na Globo.
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Visivelmente incomodado com a comparação, ele rebateu a jornalista com ironia:
“Pra começar, eu queria entender: você faz parte do jurídico da Globo? Você me fez uma pergunta que eu não tô entendendo. Tem que fazer essa pergunta pra eles!”.
Diante da resposta, a repórter mencionou a existência de uma nota atribuída à Globo que, segundo ela, teria relação com a semelhança entre os dois programas e um possível climão nos bastidores.
O diretor, no entanto, evitou aprofundar o assunto e adotou um tom mais evasivo na sequência: "(...) Todo reality que existe tem algumas semelhanças".
????EITA! A jornalista Fabia Oliveira questionou Boninho sobre quais as semelhanças da #CasaDoPatrão com o BBB e o diretor rebateu: "Você faz parte do jurídico da Globo? [...] Tem que fazer essa pergunta pra eles!" pic.twitter.com/BtCKtYN8Tc— Central Reality (@centralreality) April 23, 2026
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