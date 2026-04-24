Esposa de MC Ryan cai aos prantos após receber notícia impactante - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Giovanna Roque passou a quinta-feira (23) diante do Centro de Detenção Provisória de Belém, na Zona Leste de São Paulo, onde se reuniu com familiares enquanto aguardava novidades sobre a situação de MC Ryan SP.

Ao deixar o local, visivelmente abalada, ela chorou após ser informada de que a soltura do artista não ocorreria naquele momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cantor havia sido preso no último dia 15, durante uma ação da Polícia Federal que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

Apesar de ter conseguido um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal apresentou um novo pedido de prisão preventiva.

A operação, que também levou à detenção do funkeiro MC Poze do Rodo, mobilizou agentes em diferentes regiões do país.

Ao todo, foram cumpridos 84 mandados de prisão em nove estados e no Distrito Federal, contra um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão.

O relacionamento entre Ryan e Giovanna já esteve no centro de controvérsias. Em 2024, veio à tona um vídeo em que o artista aparece agredindo a namorada com chutes.

Na época, ele pediu desculpas à companheira e ao público feminino, e o casal reatou a relação posteriormente.