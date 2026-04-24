Ex-BBB ri de ameaça de agressão contra Ana Paula e o pior acontece - (crédito: TV Globo)

O ex-participante do "BBB 26" Matheus Moreira reagiu publicamente após a namorada ter o perfil suspenso no Instagram.

A decisão veio depois da circulação de um vídeo em que o ex-BBB aparece ao lado de uma mulher que faz ataques verbais à campeã da edição, Ana Paula Renault, incluindo a menção a uma agressão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No registro, a mulher dispara críticas à jornalista e afirma que, se estivesse no reality, socaria a cara da participante.

Enquanto isso, Matheus surge rindo ao fundo. A repercussão negativa levou admiradores de Ana Paula a denunciarem o conteúdo, o que resultou na suspensão da conta.

Inconformado, o ex-integrante do Quarto Branco se manifestou na plataforma X, antigo Twitter, criticando a punição.

"Minha namorada perdeu o Instagram, é inacreditável, as pessoas estão doentes. Uma mulher preta favelada falou o que pensa, certo ou errado, é a opinião dela e todos pagam. Não sei jogar esse jogo", escreveu.

A publicação, no entanto, gerou nova onda de críticas. Internautas contestaram o argumento e apontaram que o conteúdo ultrapassava o limite da opinião.

"Falou o que pensa? Vocês dois gargalhando enquanto ela fala de SOCAR A ANA PAULA. Isso é violência pura, aí você quer chorar por conta no Instagram? acorda p#rra", rebateu um perfil.

"'Todos pagam', é exatamente isso bb, falou m**da e pagou pelo erro com a conta derrubada", comentou outro.

"Se tivesse se recolhido a sua insignificância nada disso teria ocorrido", escreveu mais um usuário.