Casa do Patrão: Candidata do 'BBB 26' vai parar em novo reality de Boninho - (crédito: Record/TV Globo)

Boninho provou que segue atento aos bastidores do entretenimento e decidiu apostar em um nome que não chegou a entrar na última edição do reality da Globo, o "BBB 26".

A modelo Bianca Becker foi confirmada como integrante do elenco de “Casa do Patrão”, nova atração da Record.

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O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), durante o programa "Hoje em Dia", revelando Bianca como uma das competidoras na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Antes de garantir vaga no novo reality, ela chegou perto de integrar o elenco do “BBB 26”, mas acabou ficando pelo caminho.

A tentativa foi exibida em uma reportagem especial do Fantástico, que mostrou etapas do processo seletivo do reality global.

Bianca apareceu já na fase final, conhecida como “cadeira elétrica”, mas não avançou. Posteriormente, tentou uma vaga na Casa de Vidro pela região Sul, disputando com Elisa e Samira.

Agora, a modelo terá uma nova oportunidade na televisão. Leandro Hassum, “Casa do Patrão” contará com transmissão ao vivo pela plataforma PlayPlus e também estará disponível no Disney+.

A estreia está marcada para o dia 27 de abril.