Casa do Patrão: Candidata do 'BBB 26' vai parar em novo reality de Boninho

Boninho provou que segue atento aos bastidores do entretenimento e decidiu apostar em um nome que não chegou a entrar na última edição do reality da Globo, o "BBB 26".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A modelo Bianca Becker foi confirmada como integrante do elenco de “Casa do Patrão”, nova atração da Record.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), durante o programa "Hoje em Dia", revelando Bianca como uma das competidoras na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Antes de garantir vaga no novo reality, ela chegou perto de integrar o elenco do “BBB 26”, mas acabou ficando pelo caminho.
A tentativa foi exibida em uma reportagem especial do Fantástico, que mostrou etapas do processo seletivo do reality global.
Bianca apareceu já na fase final, conhecida como “cadeira elétrica”, mas não avançou. Posteriormente, tentou uma vaga na Casa de Vidro pela região Sul, disputando com Elisa e Samira.
Agora, a modelo terá uma nova oportunidade na televisão. Leandro Hassum, “Casa do Patrão” contará com transmissão ao vivo pela plataforma PlayPlus e também estará disponível no Disney+.
A estreia está marcada para o dia 27 de abril.
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-BBB ri de ameaça de agressão contra Ana Paula e o pior acontece
- Mariana Morais Atriz Joana Cabral fala sobre cuidados com a pele: "Vai além da estética"
- Mariana Morais Casa do Patrão: Boninho perde a paciência ao responder pergunta polêmica sobre a Globo
- Mariana Morais Esposa de MC Ryan cai aos prantos após receber notícia impactante
- Mariana Morais Tia Milena dá resposta ousada após Ana Maria cobrar namoro ao vivo
- Mariana Morais Entre influência e consistência: como Evelyn Regly propõe uma nova lógica de autoridade no mercado digital