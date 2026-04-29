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SERÁ?

Alberto Cowboy estará na nova temporada de 'A Fazenda'? Ex-BBB conta tudo!

Após ser eliminado em duas edições do 'BBB', Alberto revelou se toparia participar da próxima temporada de 'A Fazenda'

Alberto Cowboy na nova temporada de 'A Fazenda'? Ex-BBB conta tudo! - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Alberto Cowboy na nova temporada de 'A Fazenda'? Ex-BBB conta tudo! - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Alberto Cowboy comentou publicamente sobre a possibilidade de voltar à televisão em outro reality.

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Em entrevista concedida nesta terça-feira (28) ao podcast PodDelas, o ex-BBB revelou que já teve o nome cogitado para integrar o elenco de "A Fazenda".

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Apesar das especulações, ele afirmou que, neste momento, a prioridade é investir na própria carreira fora do ambiente de confinamento.

“A gente não pode dizer que dessa água não beberei porque é uma coisa muito complicada, mas não é meu objetivo no momento!

Acho que a gente acabou de sair de um reality, né... entrar em outro assim, no mesmo ano... nesse momento a gente quer trabalhar. Acho que nesse momento não seria”, declarou.

O ex-participante também contou que o interesse em vê-lo em um reality rural não é recente. Segundo ele, desde 2007 já ouve sugestões nesse sentido, inclusive de pessoas próximas.

“É uma coisa que falavam comigo desde 2007. Durante todo esse tempo sempre falaram: ‘Você tem que ir pra Fazenda’.

Me leva, fia, lá eu vou me sentir em casa (...), mas nunca aconteceu e eu tive algumas sondagens, mas agora assim não é o objetivo. A gente tá no momento de agora querer trabalhar”, afirmou.

Embora não descarte completamente a ideia para o futuro, Alberto reforçou que prefere manter o foco em novos projetos profissionais após a experiência recente no "BBB 26", que consagrou sua grande rival, Ana Paula Renault, a campeã da temporada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/04/2026 11:24 / atualizado em 29/04/2026 11:24
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