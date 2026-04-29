Alberto Cowboy estará na nova temporada de 'A Fazenda'? Ex-BBB conta tudo!

Alberto Cowboy comentou publicamente sobre a possibilidade de voltar à televisão em outro reality.
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Em entrevista concedida nesta terça-feira (28) ao podcast PodDelas, o ex-BBB revelou que já teve o nome cogitado para integrar o elenco de "A Fazenda".
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Apesar das especulações, ele afirmou que, neste momento, a prioridade é investir na própria carreira fora do ambiente de confinamento.
“A gente não pode dizer que dessa água não beberei porque é uma coisa muito complicada, mas não é meu objetivo no momento!
Acho que a gente acabou de sair de um reality, né... entrar em outro assim, no mesmo ano... nesse momento a gente quer trabalhar. Acho que nesse momento não seria”, declarou.
O ex-participante também contou que o interesse em vê-lo em um reality rural não é recente. Segundo ele, desde 2007 já ouve sugestões nesse sentido, inclusive de pessoas próximas.
“É uma coisa que falavam comigo desde 2007. Durante todo esse tempo sempre falaram: ‘Você tem que ir pra Fazenda’.
Me leva, fia, lá eu vou me sentir em casa (...), mas nunca aconteceu e eu tive algumas sondagens, mas agora assim não é o objetivo. A gente tá no momento de agora querer trabalhar”, afirmou.
Embora não descarte completamente a ideia para o futuro, Alberto reforçou que prefere manter o foco em novos projetos profissionais após a experiência recente no "BBB 26", que consagrou sua grande rival, Ana Paula Renault, a campeã da temporada.
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