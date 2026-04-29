Natanzinho Lima faz fã levar 'mata-leão' e revolta público na web

Uma confusão envolvendo Natanzinho Lima durante um show no interior do Piauí ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A apresentação ocorreu em Alegrete do Piauí, na segunda-feira (27), e terminou com a retirada de um fã do palco após uma fala que gerou tensão.

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O episódio começou quando o admirador subiu ao palco e foi recepcionado pelo artista, que lhe ofereceu uma bebida.

"Toma um gole, abra a boca, quer ou não quer?", disse o cantor enquanto segurava o copo. Em seguida, o fã respondeu com uma frase que mudou o clima da apresentação: "Eu vou te dar um murro na costela".

A reação de Natanzinho foi imediata. Ele interrompeu o show e confrontou o homem diante do público.

"Segura, segura pra mim. O que ele acabou de falar pra mim agora, 'eu vou dar um murro na sua costela'. Se tu me der um murro tu tá lascado, que eu te quebro todinho eu mesmo. Vá lá se não eu mesmo vou lhe quebrar, vai nascer homem pra bater 'neu'", disparou.

Logo depois, membros da equipe entraram em ação e retiraram o fã do palco à força.

O episódio rapidamente viralizou e dividiu opiniões na internet. Parte dos internautas criticou a postura do cantor, alegando que a expressão usada pelo fã poderia ter sido interpretada de forma figurada, comum em algumas regiões.

"Nem tinha necessidade disso, o cara falou uma brincadeira, referente ao murro na costela quando tá na cama. Por isso que eu não saio da minha casa pra vê esse povo", comentou um usuário no Instagram.

Outros também questionaram a atitude da equipe na retirada do homem. "Pra que esse mata-leão? Fiquei com dó, parece que não falou isso por maldade", escreveu outro.

Já um terceiro reforçou a interpretação regional da fala: "O cara falou em sentido figurado, no nordeste falamos muito isso quando nos referimos a ficar com alguém e levar murro nas costelas kkkk claro!".