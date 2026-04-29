Patrícia Poeta esbanja sensualidade ao encarnar Shakira no 'Encontro'

A celebração do Dia da Dança ganhou destaque no "Encontro" desta quarta-feira (29), com uma apresentação especial de Patrícia Poeta que movimentou o palco ao vivo.
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A comunicadora apostou em um número coreografado que percorreu diferentes estilos até chegar a um momento inspirado na cantora Shakira.
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O mini show foi exibido no encerramento da atração e começou com uma atmosfera mais clássica, acompanhada por bailarinas.
Em seguida, a performance mudou de tom ao resgatar a estética dos anos 1970, embalada por “Dancing Days”, hit do grupo As Frenéticas.
Na sequência, Patrícia surgiu com um figurino marcante, alinhado ao estilo brasileiro, e passou a dançar ao som de “Waka Waka (This Time for Africa)”, música que marcou a Copa do Mundo FIFA 2010.
A escolha também dialoga com a presença de Shakira como uma das atrações do Todo Mundo no Rio, programado para este sábado (2), com transmissão pela Globo, Multishow e Globoplay.
DIA INTERNACIONAL DA DANÇA E O #Encontro TÁ COMO??? ????????? #TVGlobo pic.twitter.com/MlITxKDnIX— TV Globo ???? (@tvglobo) April 29, 2026
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