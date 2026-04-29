Temporal atinge set de filmagem e Maisa expõe perrengue na web

A rotina de gravações do filme "Save The Day" foi impactada por um temporal que atingiu o set, levando Maisa Silva a compartilhar os bastidores do imprevisto com seus seguidores na terça-feira (28).
Pelas redes sociais, a atriz mostrou como a equipe precisou reagir rapidamente diante das condições adversas.
Nos registros publicados no Instagram, é possível ver a água invadindo as estruturas montadas para a produção, com goteiras atingindo áreas destinadas a camarins e ao armazenamento de figurinos.
Para minimizar prejuízos, profissionais improvisaram soluções emergenciais, distribuindo baldes e bacias pelo espaço na tentativa de conter a infiltração e proteger os materiais.
Apesar do cenário desafiador e do barulho constante da chuva, o clima entre os envolvidos seguiu positivo.
Em tom bem-humorado, Maisa publicou um vídeo embalado por "Chove Chuva", de Jorge Ben Jor.
Apesar do contratempo causado pelo temporal, o cronograma de filmagens foi mantido.