Temporal atinge set de filmagem e Maisa expõe perrengue na web

A rotina de gravações do filme "Save The Day" foi impactada por um temporal que atingiu o set, levando Maisa Silva a compartilhar os bastidores do imprevisto com seus seguidores na terça-feira (28).

Pelas redes sociais, a atriz mostrou como a equipe precisou reagir rapidamente diante das condições adversas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos registros publicados no Instagram, é possível ver a água invadindo as estruturas montadas para a produção, com goteiras atingindo áreas destinadas a camarins e ao armazenamento de figurinos.

Para minimizar prejuízos, profissionais improvisaram soluções emergenciais, distribuindo baldes e bacias pelo espaço na tentativa de conter a infiltração e proteger os materiais.

Apesar do cenário desafiador e do barulho constante da chuva, o clima entre os envolvidos seguiu positivo.

Em tom bem-humorado, Maisa publicou um vídeo embalado por "Chove Chuva", de Jorge Ben Jor.

Apesar do contratempo causado pelo temporal, o cronograma de filmagens foi mantido.















