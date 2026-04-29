João Guilherme revela o que o impediu de ter uma relação mais próxima com Leonardo

Em meio a reflexões sobre a vida pessoal, João Guilherme comentou publicamente os desafios e as expectativas em relação ao vínculo com o pai, Leonardo.

O artista destacou o desejo de fortalecer a convivência entre os dois, apontando que há um movimento gradual de reaproximação.

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Durante entrevista ao programa Alt Tabet, do UOL, ele falou sobre o tema com franqueza e ressaltou que vê a relação sendo construída com mais proximidade ao longo do tempo.

"Acho que esperança talvez não é adjetivo para relação, mas acho que ter uma palavra assim [que descreva] é uma esperança, uma esperança de tudo: de uma conexão, de uma proximidade, uma esperança de poder a gente talvez ter mais momentos ali de pai e filho, que não, esporadicamente", afirmou.

O ator também relembrou que a distância sempre foi um empecilho. Criado em São Paulo, enquanto o pai vive em Goiânia, ele explicou que conciliar agendas e encontros familiares nunca foi simples.

"Pra além de uma agenda dele, de uma agenda minha, de uma agenda dos meus irmãos, assim, pra fazer encontrar, sempre foi complicado, [também] tem essa questão da distância", disse.

Apesar das dificuldades, João Guilherme garante perceber mudanças positivas na relação. Segundo ele, o processo de aproximação já está em curso e vem acompanhado de maior maturidade entre os envolvidos.

"Mas eu tenho essa esperança, eu acredito mesmo, e não só acredito, não é um devaneio da minha cabeça, eu sinto que a gente tá nesse processo. de todo mundo se aproximar um pouco mais, e isso vem um pouco de uma maturidade, de eu acho, de tipo, olhar e falar: 'e aí família, qual que é a dificuldade da gente estar junto?", declarou.

Por fim, o artista destacou a admiração do pai, rebatendo especulações sobre possíveis conflitos motivados por diferenças de opinião.

"Eu sei que meu pai me admira por isso, num lugar de inteligência. Eu já ouvi meu pai falando pros amigos dele, que o João Guilherme é muito inteligente", completou.