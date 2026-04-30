Ana Paula cai aos prantos ao falar sobre morte do pai no 'Saia Justa' - (crédito: Saia Justa/GNT)

A vitória no "BBB 26" não veio acompanhada apenas de celebração para Ana Paula Renault.

Durante participação na estreia da nova temporada do "Saia Justa", exibida na noite de quarta-feira (29), a jornalista falou abertamente sobre o luto pela morte do pai, vivenciado enquanto ainda estava confinada no reality.

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Em conversa com Eliana, a ex-BBB refletiu sobre o contraste entre a conquista do prêmio e a dor pessoal.

"Como é que você tá lidando com essa alegria da vitória e essa tristeza de uma perda irreparável?", questionou a apresentadora, visivelmente sensibilizada.

Ao responder, Ana Paula destacou a intensidade da relação com o pai e a dificuldade de enfrentar a situação em outras circunstâncias.

"Irreparável. O roteirista é maluco, mas acho que tem alguns fundamentos aí porque eu não conseguiria, se fosse em outras circunstâncias... Todas as minhas amigas sabem, quem vive perto de mim sabe a importância dele na minha vida e eu não conseguiria", desabafou.

Ela também mencionou a forma como enxerga os acontecimentos, apesar da dor.

"É muito clichezão falar que Deus escreve certo por linhas tortas, tortíssimas, doloridíssimas, mas acho que me salvou de algo que, talvez, eu não conseguisse me retirar depois porque só eu sei do quão forte é a minha relação com o meu pai.

É por isso que eu tô aqui hoje, sobrevivendo, vivendo, e eu tenho certeza que vou conseguir superar tudo por causa desse roteirista e, do jeito que aconteceu, acho que tinha que ter acontecido", completou.