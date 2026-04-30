Virginia ajuda Luciano Huck com ato inusitado e celebra na web

Acostumada a dominar as redes sociais, Virginia Fonseca acabou assumindo um papel inusitado: orientar Luciano Huck sobre como se aproximar do público no ambiente digital.

A situação, compartilhada por ela nesta quarta-feira (29), divertiu os seguidores. Surpresa com o momento, a influenciadora comentou com bom humor a experiência de “dar aula” ao apresentador.

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"Gente, [risos], eu nunca imaginei que um dia iria ensinar o Luciano Huck a blogueirar… Se isso não é zerar o game, me fala o que é. Ansiosa para acompanhar ele nos próximos dias, kkk. Vamos ver o que vai sair", escreveu.

À frente do "Domingão com Huck", Luciano Huck se prepara para acompanhar a cobertura da Copa do Mundo e pretende mostrar mais dos bastidores da viagem.

Inspirado no estilo de produção de conteúdo adotado por criadores digitais, ele pediu sugestões para tornar suas publicações mais atraentes.

Sem hesitar, Virginia incentivou a ideia e destacou o potencial de aproximação com o público.

"Eu amei essa ideia. Eu amei essa ideia, porque só de você ter me falado isso, que tá aí pra filmar um pouco, entrevistar os jogadores da seleção, eu já comecei a ficar curiosa, pô. E ansiosa pra ver a sua rotina, essa correria. Então eu amei essa ideia, eu quero acompanhar tudo pelo Instagram", afirmou a famosa.



