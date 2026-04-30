Whindersson Nunes expõe quanto gastou com internação psiquiátrica

Durante participação no "Que História É Essa, Porchat?", Whindersson Nunes falou abertamente sobre o período em que decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica, no início de 2025, em busca de tratamento para a saúde mental.
Segundo o humorista, a decisão partiu dele próprio, ao perceber sinais de que já não conseguia distinguir com clareza o que era real.
Ao relembrar o momento, ele descreveu a sensação de desorientação que enfrentava.
“Eu acho que todo mundo tem esse momento de pensar 'rapaz, eu acho que estou enlouquecendo'. Eu estava realmente confundindo a realidade, não estava mais ouvindo coisa com coisa”, contou.
Whindersson também relatou um episódio que o fez ligar o alerta sobre a própria condição.
“Uma vez, um amigo meu chegou com o cachorro dele e eu fui cumprimentá-lo, eu cumprimentei o cachorro e fiquei passando a mão nele. Eu juro pelo meu filho que está no céu que isso aconteceu.
Na hora, a gente riu muito, mas depois eu pensei: 'Cara, você não está batendo legal'. Foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda de profissionais e me internei", afirmou.
Já durante a internação, ele destacou que a rotina estruturada foi fundamental para sua recuperação e para retomar o equilíbrio. Ainda assim, o valor da estadia chamou atenção: cerca de R$ 80 mil por mês.
"Quando sentei no vaso [sanitário] sabendo o valor, eu fiquei bom da cabeça na hora [risos]. Eu disse: 'Eu fico só uns 15 dias mesmo, está bom", brincou.
