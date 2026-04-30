Andressa Urach destrói apartamento após descobrir atitude do marido; polícia intervém

A influenciadora Andressa Urach tornou público o fim do casamento com o empresário Flávio Giglioli e expôs bastidores conturbados da separação.

Em vídeo enviado ao portal LeoDias, ela confirmou o término após apagar fotos do então companheiro das redes sociais e relatou que o desentendimento entre os dois terminou em uma discussão acalorada.

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De acordo com Andressa, o rompimento foi motivado pela decisão de Flávio de ingressar em plataformas de conteúdo adulto, algo que ela afirma não aceitar em um relacionamento.

“Tô passando pra comunicar oficialmente, porque tá todo mundo me mandando mensagem que eu apaguei as fotos do meu marido do Instagram.

Nos separamos. Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que eu nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso. Não aceito”, declarou.

A influenciadora, de 38 anos, contou ainda que a situação se agravou após o empresário começar a receber abordagens de outras mulheres interessadas em gravações.

“Sou ciumenta. Não satisfeito depois dele criar a conta dele nas plataformas, ele começou a receber mensagem de um monte de abençoada, pra não falar outras coisas, porque sabe que ele é casado”, afirmou.

Segundo ela, o aumento dessas interações desencadeou uma reação intensa. “Eu surtei, quebrei o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia.

Deu barraco mesmo. Todo mundo sabe que eu sou barraqueira. Sou louca, sou barraqueira, sou tudo isso aí”, relatou, assumindo o episódio.

Para Andressa, o ponto central do conflito não foi apenas a criação da conta, mas a forma como ele lidou com as mensagens recebidas.

“O problema foi ele responder. Não tem que responder, não tem que dar abertura. Ele quer ser criador, então que seja. Mas comigo não. Eu não aceito isso dentro de um relacionamento”, completou.

Casal havia oficializado o relacionamento no início deste ano.







